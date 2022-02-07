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الإثنين، 07-02-2022 03:49 م

طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء

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الوكيل الإخباري - حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

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وقال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء."


وتابع قائلا:" على فرشة هوائية وسرير أطفال عادي، نحصل على تأثير الأرجوحة، عندما تكون الأرجل مرفوعة، يكون الرأس مرفوعا، وأسفل الظهر والجذع متدليان. إذا كان الجسم في وضع خاطئ أثناء النوم، يمكن أن تحدث تقلصات عضلية، وعلى المدى الطويل - أمراض العمود الفقري".

وتابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بالألم.

 

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