طرق لتخفيف آلام الظهر

الوكيل الإخباري - الشكوى من ألم الظهر مسألة شائعة جداً إذ يُعد ألم الظهر السبب الأكثر انتشاراً للتوجه للعلاج الطبي وللتغيب عن العمل، لكن بالإمكان تجنب غالبية أنواع آلام الظهرفي حال اتبع الطرق التالية وفق مانشر في موقع webmed.

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1. طريقة النو

عندما تعاني من آلام الظهر، قد يكون النوم صعباً، فعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، قد يزداد ألم ظهرك سوءاً، حيث يمكن أن تؤدي وضعية النوم السيئة أيضاً إلى تفاقم آلام الظهر. جرب النوم على جانبك، ضع وسادة بين ركبتيك للحفاظ على عمودك الفقري في وضع محايد وتخفيف الضغط على ظهرك، وإذا كنت بحاجة للنوم على ظهرك، ضع وسادة تحت ركبتيك، وتأكد من النوم على مرتبة صلبة بشكل مريح.

2. وضعية الجلوس

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى تفاقم آلام الظهر، خاصة إذا جلست لفترات طويلة، اجلس مستقيماً، مع استرخاء كتفيك ودعم جسمك على ظهر الكرسي، جرب وضع وسادة أو منشفة ملفوفة بين أسفل ظهرك ومقعدك. حافظ على قدميك منبسطة على الأرض.

3. دواء من المتجر

هناك نوعان من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والتي كثيراً ما تساعد في علاج آلام الظهر، وهنا يجي التحدث إلى الطبيب قبل تناول مسكنات الألم، ولا تتوقع أن يحل الدواء وحده مشكلة الألم. تشير الدراسات إلى أنك ربما تحتاج إلى أكثر من نوع واحد من العلاج.

4. علاج بدني

يمكن أن يعلمك المعالجون الفيزيائيون كيفية الجلوس والوقوف والتحرك بطريقة تحافظ على عمودك الفقري في محاذاة مناسبة وتقلل من الضغط الواقع على ظهرك، يمكنهم أيضاً تعليمك تمارين متخصصة تقوي العضلات الأساسية التي تدعم ظهرك، اللب القوي هو أحد أفضل الطرق لمنع المزيد من آلام الظهر في المستقبل. تشير الدراسات إلى أنه عندما تزيد من قوتك ومرونتك وتحملك، تقل آلام الظهر لكنها تستغرق وقتاً.

5. الجليد والحرارة

قد تساعد التطبيقات المنتظمة للثلج على المناطق المؤلمة في ظهرك في تقليل الألم والالتهاب الناتج عن الإصابة، جرب هذا عدة مرات في اليوم لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة. لف كيس الثلج في منشفة رقيقة لحماية بشرتك، وبعد بضعة أيام، انتقل إلى الحرارة، ضع وسادة تدفئة أو كيساً دافئاً للمساعدة على استرخاء عضلاتك وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، يمكنك أيضاً تجربة الحمامات الدافئة للمساعدة على الاسترخاء. لتجنب الحروق وتلف الأنسجة، لا تنام أبدًا على وسادة تدفئة.

6 .تحفيز العصب

تجرى الأبحاث على علاجات معينة تحفز الأعصاب لتقليل آلام الظهر المزمنة، فقد يفكر طبيبك في إضافة الوخز بالإبر إلى خطة العلاج الخاصة بك إذا لم تشعر بالراحة مع المزيد من الرعاية المتحفظة، هناك طريقة أخرى قد يقترحها طبيبك وهي التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد، والتي يتم خلالها توصيل نبضات كهربائية خفيفة إلى الأعصاب لمنع إشارات الألم الواردة.

لبنان 24

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