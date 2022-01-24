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الإثنين، 24-01-2022 03:15 م

طرق للتحكم في الشراهة عند الأكل

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الوكيل الإخباري - العديد من الأشخاص يلجأون إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر عندما يشعرون بالتوتر، والسبب في ذلك عند إصابة الشخص بالإجهاد، تنتج الغدد الكظرية الكورتيزول، مما يزيد من الشهية، والإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح الجسدي .

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كيف توقف تناول الطعام بشراهة؟

 

التأمل
لن يساعد التأمل في تخفيف التوتر والقلق فحسب، بل سيوفر لك أيضًا الأدوات اللازمة لتكون أكثر وعيًا باختياراتك الغذائية بمرور الوقت ، قد تكون قادرًا على إيقاف الإفراط في الأكل العاطفي عند الاندفاع.

 

التنزه 
عندما تشعر بالتوتر أو الإرهاق أو القلق أو الانزعاج ، انتقل إلى الطبيعة، اخرج للاستمتاع ببعض أشعة الشمس أو المشي حافي القدمين على العشب أو قضاء بعض الوقت في القراءة وسط المساحات الخضراء، لن يشتت انتباهك عن الطعام فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على الاسترخاء.

 

مشاركة الأخرين
سيساعدك وجود شخص يمكنك الوصول إليه عند الشعور بمشاعر سلبية على تدريب عقلك على الاعتماد على الدعم من أحبائك ، بدلاً من الطعام.

 

التمارين الرياضية 
تقطع التمارين الرياضية شوطا طويلا في المساعدة على الحفاظ على أنماط الأكل الصحي، إلى جانب التمرين المنتظم ، الذي له تأثيرات طويلة المدى على تهدئة القلق والاكتئاب ، يمكنك حتى أن تأخذ كلبك في نزهة على الأقدام ، أو القيام بتمارين الإطالة السريعة أو جلسة اليوجا ، أو حتى مجرد القليل من القفز أو الركض.

 

ركز على صحة أمعائك
إذا كان هناك خلل في البكتيريا النافعة والسيئة في الأمعاء ، فقد يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى طعام يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والحاجة إلى الإفراط في تناول الطعام، يميل الأشخاص الذين يعانون من فرط نمو الفطريات أو البكتيريا إلى الإفراط في تناول السكر من الناحية الفسيولوجية طوال الوقت .

 

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