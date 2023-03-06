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الإثنين، 06-03-2023 09:46 ص

عقار فعال في خفض الكوليسترول

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الوكيل الإخباري- أكدت دراسة جديدة فاعلية عقار "نيكسليتول" في خفض الكولسترول والوقاية من انسداد الشرايين والنوبات القلبية، وأنه بديل مناسب للذين لا يتحملون الآثار الجانبية لعقار "ستاتين".

وأظهرت الدراسة، التي تم عرضها مؤخراً في اجتماع الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن نيكسليتول فعال في تقليل مخاطر أمراض القلب بنسبة 13%، و الحاجة لفتح الشرايين المسدودة بنسبة 19%، و مخاطر النوبة القلبية بنسبة 23%.

وأكد الدكتور ستيفن نيسين من كليفلاند كلينيك الذي أشرف على الدراسة  أن العقاقير الخافضة للكولسترول حجر الزاوية للوقاية من انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لمن لديهم ارتفاع في الكولسترول الضار.

وتشير دراسات إلى أن 10% ممن يحتاجون إلى خفض الكولسترول لا يستطيعون تحمل دواء ستاتين، وأن بديله الذي يسمى "زيتيا" باهظ الثمن.

وشارك في الدراسة 14 ألف شخص، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تناولت إحداهما علاجاً وهمياً، واستمرت المتابعة 5 سنوات، ونُشرت النتائج في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية.

ويصف الأطباء نيكسليتول كعلاج مصاحب لعقار ستاتين، لكن وفقاً للدراسة الجديدة يمكن الاعتماد عليه كعلاج خافض للكولسترول، لتفادي الآثار الجانبية لستاتين، وخاصة آلام العضلات.

ويتطلّب استخدام نيكسليتول موافقة طبية، لوجود موانع لاستعماله مثل حالة قصور الكلى.

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