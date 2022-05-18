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الأربعاء، 18-05-2022 12:51 م

علاجات طبيعية للأرق وقلة النوم

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق أو اضطرابات النوم، من وقت إلى آخر في حياتهم.. الأسباب متغيرة، يمكن أن تكون من أصل نفسي، أو بسبب نمط حياة غير صحي.

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إليكِ علاجَ الأرق وقلة النوم في الآتي:

 

إذا استمرت مشكلة نومك، على الرغم من تحسّن نمط حياتك؛ فمن الأفضل استشارة طبيبك، يمكن أن تختلف العلاجات اعتماداً على شدّة الاضطراب وسببه:
- يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تعزز النوم، وتقلل من اضطرابات النوم، بما في ذلك المعالجة المثلية أو الأدوية العشبية.. يمكنها السيطرة على القلق والتوتر، ومساعدة المريض على الاسترخاء.
- يمكن أن يساعد علاج الحالة الأساسية، مثل: الاكتئاب، على التخلص من اضطرابات النوم، قد يشمل علاجاً مصحوباً أحياناً بعلاجات دوائية.
- يمكن وصف العلاجات المنومة مثل: الحبوب المنوِّمة إذا فشلت الحلول السابقة، لا يمكن الوصول إليها إلا بوصفة طبية، ويجب استخدامها لفترة زمنية محدودة.

 

لمساعدتك في محاربة مشاكل الأرق واضطرابات النوم، يمكن للطبيب أن ينصحك بالعديد من العلاجات الطبيعية أو غير الدوائية:

 

- توصف المعالجة المثلية أو الهوميوباثي (على سبيل المثال L72) أحياناً لاضطرابات النوم.
- العلاجات القائمة على زهرة الآلام والزعرور، والتي تعمل ضدّ القلق، يمكن أن تساعد المريض على النوم بسهولة أكبر.
- شاي الأعشاب، ولاسيما خشخاش كاليفورنيا، أو بلسم الليمون، تشتهر أيضاً في هذا المجال.
- يمكن العثور على هرمون النوم الميلاتونين في الأطعمة مثل: الكرز والموز والزنجبيل ودقيق الشوفان والشعير والأناناس.
- يمكن أن تساعدك أيضاً تمارينُ التأمل أو اليوجا أو الاسترخاء، على العودة إلى النوم.

 