"شاومي" ترفع سقف المنافسة في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز النصوص

النموذج مبني على تقنيات شاومي الصوتية السابقة، بالتعاون مع نموذج Qwen2.5-Omni-7B من شركة علي بابا، وحقق أداءً رائدًا في 22 معيارًا عالميًا، وفقًا لموقع XiaomiTime.
أبرز مميزات MiDashengLM-7B:
زمن استجابة سريع (توكن أول أقل بنسبة 25٪ من النماذج المماثلة).
معالجة 20 ضعفًا من العمليات المتزامنة دون استهلاك ذاكرة إضافية.
مُدرّب على بيانات عامة مفتوحة المصدر.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود شاومي لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي، متجاوزة تطبيقات النصوص إلى المساعدات الصوتية الذكية في المنازل والسيارات.
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