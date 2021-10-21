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الخميس، 21-10-2021 04:33 م

علامات تدل على التعب النفسي

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الوكيل الإخباري - التعب العقلي أو النفسي يمكن أن يؤثر على أي شخص. لكن إذا تُرك هذا الشعور بالإرهاق دون علاج، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية بدورها بشدّة.

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علامات تدل على أنك مرهقة نفسياً

 

1- مشاكل في النوم
لا يساعدك الوهن النفسي على النوم بشكل أفضل. على العكس من ذلك، قد يكون نومك مضطرباً.
2- صرتِ عاطفية أكثر من المعتاد
عندما تكونين مرهقة عقلياً، تتضاعف مشاعرك. نتيجة لذلك، تشعرين وكأنك تشعرين بكل شيء بشكل أكثر من المعتاد.
3- تشعرين بالتعب الجسدي
عندما لا يكون العقل موجوداً، يجد الجسد صعوبة في المتابعة. إذا كنتِ مرهقة عقلياً، فسوف يخبرك جسمك ويُظهر لك علامات التعب أيضاً.
4- أنتِ سريعة الغضب

نظراً إلى أن مشاعرك تتضاعف في حالة الإرهاق العقلي، ستجدين أيضاً أنه من الأسهل أن تغضبي وتشعري بالضعف.

5- النسيان
مع الإرهاق العصبي، تكون هفوات الذاكرة أكثر شيوعاً. في الواقع، تركيزك ضعيف ويمكن نسيان بعض العناصر.
6- أنتِ محبطة
هل أصبحتِ لا تريدين شيئًا؟ هل تشعرين أنك لن تكوني قادرة على تحقيق أهدافك أم أنك محبطة؟ يمكن أن تكون هذه المشاعر علامات على الإرهاق العقلي.
7- لديك مشكلة في التركيز
إذا كنتِ مرهقة عقلياً، فسيكون من الصعب عليك مواكبة أي أمر والتركيز عليه، وسوف يتشتت انتباهك بسهولة.

 

المصدر - سيدتي 

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