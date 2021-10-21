علامات تدل على التعب النفسي

الوكيل الإخباري - التعب العقلي أو النفسي يمكن أن يؤثر على أي شخص. لكن إذا تُرك هذا الشعور بالإرهاق دون علاج، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية بدورها بشدّة.

اضافة اعلان

علامات تدل على أنك مرهقة نفسياً

1- مشاكل في النوم

لا يساعدك الوهن النفسي على النوم بشكل أفضل. على العكس من ذلك، قد يكون نومك مضطرباً.

2- صرتِ عاطفية أكثر من المعتاد

عندما تكونين مرهقة عقلياً، تتضاعف مشاعرك. نتيجة لذلك، تشعرين وكأنك تشعرين بكل شيء بشكل أكثر من المعتاد.

3- تشعرين بالتعب الجسدي

عندما لا يكون العقل موجوداً، يجد الجسد صعوبة في المتابعة. إذا كنتِ مرهقة عقلياً، فسوف يخبرك جسمك ويُظهر لك علامات التعب أيضاً.

4- أنتِ سريعة الغضب

نظراً إلى أن مشاعرك تتضاعف في حالة الإرهاق العقلي، ستجدين أيضاً أنه من الأسهل أن تغضبي وتشعري بالضعف.

5- النسيان

مع الإرهاق العصبي، تكون هفوات الذاكرة أكثر شيوعاً. في الواقع، تركيزك ضعيف ويمكن نسيان بعض العناصر.

6- أنتِ محبطة

هل أصبحتِ لا تريدين شيئًا؟ هل تشعرين أنك لن تكوني قادرة على تحقيق أهدافك أم أنك محبطة؟ يمكن أن تكون هذه المشاعر علامات على الإرهاق العقلي.

7- لديك مشكلة في التركيز

إذا كنتِ مرهقة عقلياً، فسيكون من الصعب عليك مواكبة أي أمر والتركيز عليه، وسوف يتشتت انتباهك بسهولة.

المصدر - سيدتي