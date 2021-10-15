الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تخطط لإطلاق عدة صواريخ العام القادم

الصحة: لم يعرف للآن سبب الإصابات المشتبه بتسممها في جرش

السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية أحداث بيروت

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيين قائد القوات المشتركة ووزيري الحج والصحة

علامة في الأذن تشير إلى نقص في الفيتامين B12

عمرو دياب يجري فحص كورونا قبل بدء حفله

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى دعم النساء العاملات في الأرياف

قطر تدين تفجير أفغانستان وتعزي بالضحايا

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في بيروت

عادة يومية تحمي من كورونا

الجمعة، 15-10-2021 09:56 م

علامة في الأذن تشير إلى نقص في الفيتامين B12

2021_2_15_22_24_11_667


الوكيل الاخباري- يعاني العديد من الأشخاص من نقص في فيتامين B12، الذي يلعب دورا أساسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، بالإضافة إلى الأداء السليم للجهاز العصبي، كما يمكن أن يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص هذا الفيتامين في شعور بعض الناس بضيق التنفس والدوار.

وعندما تقل خلايا الدم الحمراء أو كميات منخفضة بشكل غير طبيعي من الهيموغلوبين، يمكن أن تتأثر مناطق مختلفة من الجسم سلباً، وواحدة من هذه المناطق هي الأذنين، فإن طنين الأذنين، يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين B12.

ويعتبر نقص فيتامين B12 شائعا، خاصة عند كبار السن، كما أن جميع الأشخاص معرضون لخطر النقص إذا لم يحصلوا على ما يكفي من الغذاء أو لم يكن الجسم قادرا على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي يتناوله.

وبالتالي عندما يكون هناك نقص في فيتامين B12، يصبح الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأوكسجين بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم، ما يسبب التعب والضعف وطنين الأذن بشكل مزعج يترافق مع صعوبة في التنفس.

اضافة اعلان

 

المصدر: لها

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
13510574551631949504

عادة يومية تحمي من كورونا

ظغط الدم

مكوّن غذائي ينبغي تجنبه لخفض ضغط الدم

نوم

لماذا نجد صعوبة في الاستيقاظ صباحا في الشتاء؟

78-222459-winter-diseases-children-flu-3

أهم أمراض الأطفال في الشتاء

ear-itching

بعضها خطير..أسباب حكة الأذن

714

الأطعمة المسموح بتناولها لمرضى المرارة

أخبار متعلقة
Vitamin-B12-deficiency-Signs-in-breath-1416375

تأثير خطير على السمع والأعصاب يسببه نقص فيتامين B12

Depositphotos_320014906_XL

ما هي علامات نقص الحديد في الجسم؟