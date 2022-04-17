فوائد صحية عند تناول الفطر

الوكيل الإخباري - يعد الفطر ثروة غذائية حقيقية، لاحتوائه على العديد من الفوائد، تجعله على رأس قائمة الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى أنه لذيذ وشهي، ويضيف مذاقاً خاصاً إلى الأكلات.

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ولا يتميز الفطر بأنه منخفض السعرات الحرارية فقط، بل يحتوي على فيتامينات عديدة منها فيتامين (ب) و(سي)، والسيلينيوم والزنك والنحاس ومضادات الأكسدة أيضاً، خلال هذا التقرير سوف نستعرض فوائد الفطر المتعددة.



1 . يعزز المناعة وصحة العظام

عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، ينتج الفطر فيتامين (د)، ويحتوي نصف كوب من الفطر الأبيض الخام المعرض للأشعة فوق البنفسجية على 46% من قيمتك اليومية لفيتامين (د)، وهذه ميزة غذائية مذهلة.

يلعب الفيتامين دوراً حاسماً بشكل لا يصدق في صحة المناعة والعظام، فإن الكمية الموصى بها من فيتامين (د) تدعم وظيفة العضلات، وتقلل من مخاطر السقوط، وقد تكون لها خصائص مضادة للسرطان، ومضادة لمرض السكر وخصائص تحمي القلب.



2 . يعزز صحة الأمعاء

تحتوي أمعاؤك على تريليونات من البكتيريا، وقد يساعد تناول الفطر في ملء الجهاز الهضمي بالتوازن الصحيح للبكتيريا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة لديك، كما يحتوي على البريبايوتكس وهي العناصر الغذائية التي تتغذى عليها البروبيوتيك، وقد تساعد البريبايوتكس في نمو هذه البكتيريا المفيدة التي تكون لها فوائد صحية للجسم، لأنها تساعد في الهضم وتنتج العناصر الغذائية.



3 . مفيد لضغط الدم

فطر واحد كامل من "فطر بورتوبيللو" يوفر 306 ملليغرامات (مغم) من البوتاسيوم المعدني الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم، من خلال مواجهة آثار الصوديوم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

وتحفز زيادة البوتاسيوم في نظامك الغذائي على إفراز الصوديوم في البول، وقد يساعد الفطر أيضاً في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتقليل الالتهاب.



4 . الوقاية من السرطان

ضع في اعتبارك إضافة الفطر إلى نظامك الغذائي للوقاية من السرطان، فالأشخاص الذين تناولوا الفطر بشكل روتيني كان لديهم خطر أقل بنسبة 34% للإصابة بأي سرطان من الذين تناولوا كميات أقل خاصة في حالة سرطان الثدي، في تحليل لـ17 دراسة في "Advances in Nutrition"، نُشر في سبتمبر 2021.

ويحتوي الفطر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الإرغوثيونين والجلوتاثيون، والتي قد تحمي الخلايا من التلف.



5 . زيادة العمر

عند استبدال الفطر باللحوم، قد تتمكن من زيادة عمرك، حيث إن تناول حصة واحدة من الفطر يومياً يقلل من خطر الموت بنسبة 35%.



6 . يعزز صحة الدماغ

النظام الغذائي الصحي مهم لشيخوخة الدماغ، ويمكن أن يكون الفطر جزءًا من ذلك، ففي دراسة أجريت على 663 شخصاً بالغاً تبلغ أعمارهم 60 عاماً وأكبر في سنغافورة، كان الذين أبلغوا عن تناول أكثر من حصتين من الفطر في الأسبوع لديهم احتمالات أقل بنسبة 57% لتطوير الاختلال المعرفي المعتدل، مقارنة بالذين تناولوه أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

زهرة الخليج