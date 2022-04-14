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الخميس، 14-04-2022 02:33 م

فوائد عصير المانجو في الوقاية من الأمراض الخطيرة

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الوكيل الإخباري - رائحته ذكية وعصيره لذيذ ومنعش؛ المانجو فاكهة استوائية للذواقة وتملك فوائد صحية حقيقية. وهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي C.

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إليك فوائد عصير المانجو في السطور الآتية:

عصير المانجو مضادّ للإرهاق
غني بالمعادن والفيتامينات، وخصوصاً فيتامين سي C (37 مجم لكل 100 جرام ، أي 46% من الحصة اليومية الموصى بها) وفيتامينات المجموعة بي B . "تساعد المانجو على تقليل التعب وتقوية جهاز المناعة، وهو أمر مفيد جداً"، كما تقول أودري أفو، اختصاصية التغذية.

 

عصير المانجو يساعد في الوقاية من السرطان
المانجو غني بالبوليفينول والمواد المضادّة للأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرّة. يحتوي على مضادات الأكسدة الأخرى، مثل فيتامين سي C والـ "لوبيول"، والتي تقلل من نمو الخلايا السرطانية.

عصير المانجو لحماية القلب والشرايين

تحتوي المانجو الكاملة على ألياف قابلة للهضم، بما في ذلك البكتين. تقول اختصاصية التغذية أودري أفو: "تساعد هذه المواد في خفض مستوى الكوليسترول الضارّ LDL في الدم، ويجب ألا ننسى وجود البوتاسيوم الذي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي". من هنا حاولي تحضير عصير المانجو القطع للحصول على جميع هذه الفوائد الصحية الهامّة.

 

عصير المانجو حليف جيد للهضم
يحتوي عصير المانجو، على إنزيمات هضمية تعزز هضم البروتينات، التي يتم تناولها في نفس الوجبة. ويساهم عصير المانجو ايضاً، في علاج مشكلة الإمساك.

سيدتي

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