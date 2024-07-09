الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد الشهداء في قصف منزل بالنصيرات

مالك العثامنة يكتب ... جرش: وتستمر الحياة

الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات غربي روسيا

قناة إسرائيلية: الجيش يعتزم تجنيد 4800 من اليهود الحريديم

تنويه حول تقاعد الموظفين الحكوميين بالنظام الجديد

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من قلقيلية

قفزة على أسعار الذهب عالمياً

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

خبير عسكري: لهذه الأسباب عاش جيش الاحتلال يوما صعبا بمدينة غزة

موجة حارة قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

الثلاثاء، 09-07-2024 08:42 ص

كيف يمكن العناية بالطفل المصاب بالكوليسترول الوراثي؟

2024781812283148J (1)


الوكيل الإخباري- يعتقد البعض أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية تؤثر على البالغين فقط، ولكن التقارير الطبية تشير إلى أن طفلاً من كل 250 يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول غير المرتبطة بالنظام الغذائي أو الرياضة أو نمط الحياة.

اضافة اعلان


ويعاني هؤلاء الأطفال من حالة وراثية تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي، أو FH. وحتى لو تناولوا طعامًا صحيًا وعاشوا حياة نشطة، فإنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة. ووفقًا لـ"مديكال إكسبريس"، فإن الكوليسترول مادة شمعية تشبه الدهون توجد في كل خلية من خلايا الأجسام. وينتج الكبد الكوليسترول للحفاظ على عمل الخلايا بسلاسة، كما يدعم إنتاج الهرمونات والفيتامينات الضرورية للاستمرار في الصحة الجيدة.


وعند تناول المنتجات الحيوانية مثل الألبان أو البيض أو اللحوم، يزيد تناول الكوليسترول. وفي معظم الحالات، يمكن للأجسام إزالة ما لا تحتاجه. ولكن المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي، لديهم طفرة في الشفرة الوراثية تعيق هذه العملية.


ونتيجة لذلك، يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الضار في الشرايين منذ الولادة، مما يهدد بانسدادها وبنوبات قلبية في وقت مبكر.


تحديد الحالة

عالميًا، تشير التقارير الطبية إلى أن الملايين يعيشون مع فرط كوليسترول الدم العائلي، لكن 30% فقط يعرفون أنهم مصابون به.


ويمكن أن يؤدي تحديد وعلاج فرط كوليسترول الدم العائلي في وقت مبكر إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية بنسبة تصل إلى 80%، بالتعرف على التاريخ الصحي العائلي.


الأقارب والفحص المبكر

ويقول الأطباء إن ملاحظة ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض الشريان التاجي لدى الأقارب المقربين ضرورية، وعندما تكون هناك مشكلة قلبية وراثية، يبدأ الفحص في وقت مبكر، في العام الثاني من العمر.


إذا أظهرت اختبارات الدم أن مستوى الكوليسترول الضار لدى الطفل أعلى من 160 ملغم/ديسيلتر، فقد يعني أن هناك فرط كوليسترول عائلي.


وغالبًا ما تكون لدى الأطفال المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي مستويات كوليسترول تبلغ 400 ملغم/ديسيلتر، أو أكثر من 4 أضعاف المستوى المطلوب بين عامين و19 عامًا.


خطة الرعاية

وبعد تشخيص الإصابة، يوصي طبيب الأطفال بأخصائي في صحة القلب. وقد تتضمن خطة رعاية الطفل أدوية الستاتين، أو الأدوية التي تقلل الكوليسترول الذي يصنع الكبد مع مساعدته على إزالة الكوليسترول الموجود في مجرى الدم.


وقد يوصى الطبيب بالأدوية التي تعمل مع الكبد والأمعاء الدقيقة لخفض الكوليسترول الضار، أو فصل البروتين الدهني، وهو إجراء يزيل الكوليسترول الضار من الدم كل أسبوع.


وإلى جانب الأدوية، سيوصى بنظام غذائي صحي للقلب، وبالنشاط البدني، وتجنب التبغ.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20247853435610S9

لماذا ينصح خبراء التغذية بزيت الزيتون البكر الممتاز؟

WhatsApp Image 2024-07-08 at 2.47.59 PM

تحذيرات من مادة مسرطنة تدخل في صناعة الملابس ومستحضرات التجميل

Untitled-89

احذر حرقة المعدة المستمرة.. مؤشر للإصابة بهذه الأمراض

2024_6_12_17_37_48_795

هذا المكون في طعامك يسبب لك ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر معا

20247885711485Y5

ما كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال؟

2020_5_5_23_39_47_654 (1)

احذرها.. 7 أطعمة تُهدد صحة مرضى الضغط والسكري

أخبار متعلقة
2024_6_12_17_37_48_795

هذا المكون في طعامك يسبب لك ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر معا

20247885711485Y5

ما كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال؟

2024_5_16_17_47_0_808

هل ارتفاع الكوليسترول يضعف القلب؟

668801ea4c59b71dc7613cee

أطعمة صحية تحد من نسبة الكولسترول في الدم

100920024054Depression

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

2021_9_22_10_34_6_155

تقنية ترصد توتر الأطفال