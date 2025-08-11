كيف تحمي نفسك من تكرار نوبات التهاب المرارة؟

الوكيل الإخباري- تُعد المرارة عضوًا حساسًا يلعب دورًا مهمًا في هضم الدهون، وعند تعرضك لنوبة مرارة بسبب حصوة أو انسداد في القناة الصفراوية، يصبح التعامل الصحيح بعدها ضروريًا للشفاء وتجنب تكرار النوبة.

أوليفيا هاس، أخصائية تغذية متخصصة في حالات المرارة والكبد الدهني، قدّمت عبر "إنستغرام" دليلاً مبسطًا للتعافي بعد نوبة المرارة:



✅ ما الذي يجب فعله بعد نوبة المرارة؟

🔹 استراحة للجهاز الهضمي

عامل جسمك كما لو كنت مصابًا بإنفلونزا المعدة – يحتاج إلى راحة لطرد الالتهاب.



🔹 تجنّب هذه الأطعمة لمدة أسبوعين على الأقل:

المقلي والدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم

اللحوم الغنية بالدهون

المكسرات والأفوكادو

السكر والزيوت النباتية

الوجبات الجاهزة والمطاعم



🔹 ركّز على الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم:

الحساء والمأكولات المسلوقة

فواكه وخضروات طازجة

وجبات صغيرة ومتكررة (4–6 يوميًا)



🔹 اشرب الماء بوفرة

للتقليل من لزوجة العصارة الصفراوية وتعزيز الهضم.



🟡 نصيحة مهمة:

ما بعد النوبة يحدد مسار الشفاء. اختياراتك الغذائية قد تُحدث فرقًا كبيرًا. لا تتردد في استشارة طبيب أو أخصائي تغذية إذا تكررت النوبات أو استمرت الأعراض.