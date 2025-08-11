كيف تحمي نفسك من تكرار نوبات التهاب المرارة؟

أوليفيا هاس، أخصائية تغذية متخصصة في حالات المرارة والكبد الدهني، قدّمت عبر "إنستغرام" دليلاً مبسطًا للتعافي بعد نوبة المرارة:
✅ ما الذي يجب فعله بعد نوبة المرارة؟
🔹 استراحة للجهاز الهضمي
عامل جسمك كما لو كنت مصابًا بإنفلونزا المعدة – يحتاج إلى راحة لطرد الالتهاب.
🔹 تجنّب هذه الأطعمة لمدة أسبوعين على الأقل:
المقلي والدسم
منتجات الألبان كاملة الدسم
اللحوم الغنية بالدهون
المكسرات والأفوكادو
السكر والزيوت النباتية
الوجبات الجاهزة والمطاعم
🔹 ركّز على الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم:
الحساء والمأكولات المسلوقة
فواكه وخضروات طازجة
وجبات صغيرة ومتكررة (4–6 يوميًا)
🔹 اشرب الماء بوفرة
للتقليل من لزوجة العصارة الصفراوية وتعزيز الهضم.
🟡 نصيحة مهمة:
ما بعد النوبة يحدد مسار الشفاء. اختياراتك الغذائية قد تُحدث فرقًا كبيرًا. لا تتردد في استشارة طبيب أو أخصائي تغذية إذا تكررت النوبات أو استمرت الأعراض.
-
أخبار متعلقة
-
مع ارتفاع درجات الحرارة.. متى يصبح "الجري" مخاطرة حقيقية؟
-
أيهما أفضل كمصدر للبروتين: البيض أم الجبن القريش؟
-
أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها
-
البرلمان التايلاندي يعترف بتقرير اللجنة الخاصة لمؤيدي تشريعات وأنظمة المنتجات البديلة
-
نصائح هامة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الأجواء المغبرة
-
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
-
خرافات حول التبرع بالدم- إليك الحقائق
-
حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها