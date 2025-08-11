أيهما أفضل كمصدر للبروتين: البيض أم الجبن القريش؟

🔹 البيض
يحتوي على حوالي 13.6 غرام من البروتين
غني بالفيتامينات (A، B12) والمعادن مثل الزنك والسيلينيوم
يحتوي على الكولين الضروري لصحة الدماغ
يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للعين
🔹 الجبن القريش
منخفض في السعرات والكوليسترول
مصدر ممتاز للكالسيوم والبروبيوتيك
✅ خيار جيد لمن يفضل طعامًا أخف
📌 الخلاصة:
اختر البيض إذا كان هدفك الأساسي هو تعويض نقص البروتين.
اختر الجبن القريش إذا كنت تبحث عن غذاء خفيف مع فوائد إضافية للهضم والعظام.
ولأفضل توازن صحي؟ اجمع بين الاثنين ضمن نظامك الأسبوعي.
