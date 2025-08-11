أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري- يُعد سرطان الفم من السرطانات الخطيرة التي قد تظهر في الشفتين، أو اللسان، أو اللثة، أو الخدين، أو حتى الحلق. ويلعب الكشف المبكر دورًا كبيرًا في رفع فرص الشفاء.

بحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك أبرز العلامات التحذيرية:

🔹 تقرحات لا تلتئم

ظهور قرحة داخل الفم أو على الشفتين تستمر لأكثر من أسبوعين وتنزف بسهولة.

🔹 بقع حمراء أو بيضاء

بقع غير طبيعية على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم، حتى إن لم تكن مؤلمة.

🔹 كتل أو سماكة

تورم أو تكتلات في الشفتين أو داخل الفم تستمر لفترة دون سبب واضح.

🔹 صعوبة في البلع أو الحركة

ألم أثناء المضغ أو البلع، بحة في الصوت، أو صعوبة تحريك اللسان والفك.

🔹 خدر أو ألم غير مفسر

خدر دائم أو ألم في الفم أو الفك أو اللسان.



عوامل الخطر:

التدخين ومضغ التبغ

العدوى بفيروس HPV

التعرض للشمس (خصوصًا الشفاه)

سوء التغذية



📌 نصيحة: أي تغيّر غير طبيعي في الفم يستمر أكثر من أسبوعين يجب أن يُفحص طبيًا.