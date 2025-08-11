الإثنين 2025-08-11 02:27 م
 

أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

غلالا
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   يُعد سرطان الفم من السرطانات الخطيرة التي قد تظهر في الشفتين، أو اللسان، أو اللثة، أو الخدين، أو حتى الحلق. ويلعب الكشف المبكر دورًا كبيرًا في رفع فرص الشفاء.

اضافة اعلان


بحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك أبرز العلامات التحذيرية:
🔹 تقرحات لا تلتئم
ظهور قرحة داخل الفم أو على الشفتين تستمر لأكثر من أسبوعين وتنزف بسهولة.
🔹 بقع حمراء أو بيضاء
بقع غير طبيعية على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم، حتى إن لم تكن مؤلمة.
🔹 كتل أو سماكة
تورم أو تكتلات في الشفتين أو داخل الفم تستمر لفترة دون سبب واضح.
🔹 صعوبة في البلع أو الحركة
ألم أثناء المضغ أو البلع، بحة في الصوت، أو صعوبة تحريك اللسان والفك.
🔹 خدر أو ألم غير مفسر
خدر دائم أو ألم في الفم أو الفك أو اللسان.


عوامل الخطر:
التدخين ومضغ التبغ
العدوى بفيروس HPV
التعرض للشمس (خصوصًا الشفاه)
سوء التغذية


📌 نصيحة: أي تغيّر غير طبيعي في الفم يستمر أكثر من أسبوعين يجب أن يُفحص طبيًا.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ننن

المرأة والجمال أظافر «البولكا دوت».. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟

منتا

المرأة والجمال عطركِ يُبرز شخصيتكِ.. كيف تختارين عطراً يُعبر عنكِ؟

gj

أخبار الشركات الابتكارات التي تقف وراء أنحف وأرقى هواتف سامسونج القابلة للطي

غفل

المرأة والجمال كيفية استخدام زيوت الوجه في الصيف.. للحصول على بشرة متألقة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أخبار محلية الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم

عه

فيديو منوع نشر صاحب المقطع قائلا: عندما تنظف لساعات ثم تتذكر بأن لديك أطفال



 
 





الأكثر مشاهدة