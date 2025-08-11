أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

بحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك أبرز العلامات التحذيرية:
🔹 تقرحات لا تلتئم
ظهور قرحة داخل الفم أو على الشفتين تستمر لأكثر من أسبوعين وتنزف بسهولة.
🔹 بقع حمراء أو بيضاء
بقع غير طبيعية على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم، حتى إن لم تكن مؤلمة.
🔹 كتل أو سماكة
تورم أو تكتلات في الشفتين أو داخل الفم تستمر لفترة دون سبب واضح.
🔹 صعوبة في البلع أو الحركة
ألم أثناء المضغ أو البلع، بحة في الصوت، أو صعوبة تحريك اللسان والفك.
🔹 خدر أو ألم غير مفسر
خدر دائم أو ألم في الفم أو الفك أو اللسان.
عوامل الخطر:
التدخين ومضغ التبغ
العدوى بفيروس HPV
التعرض للشمس (خصوصًا الشفاه)
سوء التغذية
📌 نصيحة: أي تغيّر غير طبيعي في الفم يستمر أكثر من أسبوعين يجب أن يُفحص طبيًا.
