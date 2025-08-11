مع ارتفاع درجات الحرارة.. متى يصبح "الجري" مخاطرة حقيقية؟

🔥 الخطر يبدأ عند 30° مئوية
بحسب الدكتور Kwadwo Kyeremanteng، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى أوتاوا، يبدأ القلق فعليًا عندما ترتفع الحرارة إلى 30 درجة مئوية، خصوصًا عند وجود رطوبة عالية.
وأشار إلى أن بعض سباقات الجري تُلغى عندما يصل مؤشر WBGT (الكرة الرطبة) إلى 28°، لأنه يأخذ بعين الاعتبار الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس وسرعة الرياح.
💨 التعرق لا يكفي دائمًا
توضح البروفيسورة جينيفر فانوس، من جامعة ولاية أريزونا، أن التعرق وحده لا يكفي لتبريد الجسم إذا لم يتبخر من الجلد. وجود تيار هواء خفيف يساعد على التبخر، لذا يُنصح بالجري في أماكن مفتوحة جيدة التهوية.
⚠️ علامات الخطر التي لا يجب تجاهلها:
صداع مفاجئ
دوخة أو تشوّش بالكلام
بشرة ساخنة وجافة
توقف التعرق
غثيان أو تشنّجات عضلية
💧 لا تنتظر العطش!
يؤكد الأطباء أن الحفاظ على ترطيب الجسم باستمرار أمر ضروري، حتى قبل أن تشعر بالعطش. وإذا كان الجو خانقًا جدًا، من الأفضل ممارسة الجري على جهاز المشي داخل المنزل.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تحمي نفسك من تكرار نوبات التهاب المرارة؟
-
أيهما أفضل كمصدر للبروتين: البيض أم الجبن القريش؟
-
أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها
-
البرلمان التايلاندي يعترف بتقرير اللجنة الخاصة لمؤيدي تشريعات وأنظمة المنتجات البديلة
-
نصائح هامة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الأجواء المغبرة
-
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
-
خرافات حول التبرع بالدم- إليك الحقائق
-
حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها