تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة عن ارتباط دواء شائع لعلاج آلام الأعصاب المزمنة والقلق والصرع بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بقصور القلب، خاصة لدى كبار السن أو من لديهم تاريخ مرضي في القلب.



وأظهرت النتائج أن تناول "بريغابالين" يزيد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 48% مقارنة بمرضى يتناولون دواء مشابها يُعرف باسم "غابابنتين"، بينما ترتفع النسبة إلى 85% لدى المرضى الذين لديهم أمراض قلب سابقة.

ويُوصف "بريغابالين" عادة لعلاج آلام الأعصاب التي لا تستجيب لمسكنات الألم التقليدية، إذ يعمل على تعديل طريقة إرسال الأعصاب للإشارات إلى الدماغ. ورغم اعتباره آمنا تحت إشراف طبي، إلا أن له آثارا جانبية شائعة مثل الصداع والإسهال والغثيان وتشوش الرؤية ومشكلات الذاكرة، إضافة إلى احتمالية نادرة لرد فعل تحسسي خطير يُعرف بـ"الحساسية المفرطة".



واعتمدت الدراسة، التي أجراها المركز الطبي بجامعة كولومبيا – إيرفينغ، على بيانات 246237 مريضا من برنامج Medicare الأمريكي، تتراوح أعمارهم بين 65 و89 عاما، وجميعهم يعانون من ألم مزمن غير سرطاني (ألم يستمر لأكثر من 12 أسبوعا أو يتجاوز فترة الشفاء الطبيعية) ولم يسبق إصابتهم بقصور القلب. وخلال أربع سنوات من المتابعة، أُدخل 1470 مريضا إلى المستشفى بسبب هذه الحالة.



ووفق التحليل، سُجلت نحو ست حالات إضافية من قصور القلب لكل 1000 شخص يتناولون "بريغابالين" سنويا مقارنة بغيرهم. وأوصى الباحثون، بقيادة الدكتورة إليزابيث بارك، الأطباء بمراعاة المخاطر القلبية الوعائية عند وصف الدواء، لا سيما لكبار السن.



الجدير بالذكر أن قصور القلب هو حالة يعجز فيها القلب عن ضخ الدم بالكميات الكافية لتلبية احتياجات الجسم. ورغم إمكانية حدوثه في أي عمر، إلا أن التقدم في السن يزيد من احتمالات الإصابة به بسبب ضعف عضلة القلب وتصلبها.



وتشمل الأعراض الشائعة لقصور القلب: ضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط أو الاستلقاء، والتعب المستمر وتورم الساقين والكاحلين والسعال المزمن وتسارع أو عدم انتظام ضربات القلب والدوخة أو الإغماء.



ورغم عدم وجود علاج نهائي لهذه الحالة، فإن التشخيص المبكر يساهم في إدارتها ومنع تفاقمها. كما أن الوقاية تبقى الأساس، عبر الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري.