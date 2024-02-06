لإنقاص الوزن تجنب هذه الكربوهيدرات وتناول بدائلها

الوكيل الإخباري - تشير دراسات إلى أن حوالي 42% من النظام الغذائي الشائع، الذي لا يحتوي على حبوب كاملة أو فواكه، يتكون من كربوهيدرات منخفضة الجودة، مثل السكريات والخبز الأبيض، وهو ما ينبغي تجنبه لإنقاص الوزن.



بينما تصل نسبة الحبوب الكاملة والفواكه 10% من النظام الغذائي الشائع، وهي نسبة قليلة لا تساعد على التخسيس.

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وبحسب "ليفينغ سترونغ"، لا ينبغي تجنّب الموز أو البطاطس مثلاً، فالخطأ يحدث عند الجمع بين الكربوهيدرات عالية الجودة والأخرى منخفضة الجودة في سلة واحدة.



ولتحقيق هدف إنقاص الوزن، ينصح خبراء التغذية بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف.



ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة: البطاطس، والشوفان، والفشار، والخبز الأسمر، والأرز البني، والبقول، والفواكه.



وتعتبر عائلة التوت، مثل الفراولة والتوت الأسود والأزرق وتوت العليق من أفضل الفواكه لإنقاص الوزن، لأنها الأغنى بالألياف.

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