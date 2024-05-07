الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

أبو عبيدة يصدر بياناً مساء الثلاثاء

سرايا القدس : قصفنا مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

الأردن ينفذ 5 انزالات جوية على غزة بمشاركة دولية

اعلام عبري: القبة الحديدية اعترضت جسما جويا بغلاف غزة

قوات الاحتلال تقتحم عددا من قرى وبلدات الشعراوية شمال طولكرم

الضمان: منح دراسية كاملة وجزئية لأبناء المتقاعدين

اصابة بحادث تدهور قاطرة ومقطورة في إربد

وزير المالية في حكومة الاحتلال : يجب إعادة الأمن للجنوب عبر احتلال رفح

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا

الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية

الثلاثاء، 07-05-2024 03:42 م

الأردن يدين احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية

1715085047667


الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام إسرائيل على احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لجميع القيم الإنسانية، وسعيًا لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.


وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف الحرب المستعرة على غزة وبشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الأردن ينفذ 5 انزالات جوية على غزة بمشاركة دولية

1715078716004

انطلاق ورشة آفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية

8202320124953691483964

الضمان: منح دراسية كاملة وجزئية لأبناء المتقاعدين

1715078716004

السفارة الأذربيجانية تحيي ذكرى ميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف

0e25a8e1-7950-44ae-b6d5-c555d89b138b

اصابة بحادث تدهور قاطرة ومقطورة في إربد

1715083209925

رئيس الديوان الملكي يرعى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع مبادرات ملكية بالبادية الشمالية ومحافظة الزرقاء

أخبار متعلقة
663a1099a34c8

الصفدي: الحكومة الإسرائيلية احتلت معبر رفح بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات

6634b039b85a3

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ومنع الهجوم على رفح

663372ebc50aa

الملك ينبه إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

77

الخصاونة: الاعتداء على رفح سيكون كارثة بكل المعايير

وزارة الخارجية

الأردن يدين استهداف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق