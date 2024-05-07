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الثلاثاء، 07-05-2024 03:28 م

"النزاهة" تشارك بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في القاهرة

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لمنع وارتكاب مزيدٍ من الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف. 

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جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حجازي في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن هذه الدورة تلتئم في ظل ظروف مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية برمتها والمنطقة العربية الأمر الذي يدعونا جميعاً لأن نكون يداً واحدة وصفاً متراصاً لمواجهتها. 


وقال في المؤتمر الذي ترأسته دولة فلسطين في دورته الحالية، إن الهيئة تعمل بموجب قانون حدّد لها الإطار القانوني والمؤسسي ومسؤوليات في كافة أنشطة الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، ومن أجل أداء هذا الدور بكفاءة فعّلت منظومة القيَم والقواعد السلوكية في مؤسسات الإدارة العامة لضمان التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ولعدم إساءة استخدام مؤسسات الإدارة العامة للموارد المالية. 


 




 

 


 

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