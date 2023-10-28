لتحسين مزاجك- احرص على تناول هذه الأطعمة باستمرار

الوكيل الإخباري - مع زيادة ضغوط الحياة، يتطلع العديد من الأشخاص إلى تحسين مزاجهم وتقليل التوتر للاستمتاع بحياة إيجابية وتحمل الأعباء، ويقوم هرمون السيروتونين المعروف أيضًا بـ "هرمون السعادة"، بدور بارز في تحسين المزاج، حيث أنه مادة كيميائية طبيعية تلعب دورًا رئيسيًا في الشعور بالسعادة.



أطعمة تساعد على الشعور بالسعادة

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1- التوفو

على الرغم من أن التوفو لا يحتوي مباشرة على السيروتونين، إلا أنه يحتوي على مركبات تساهم في إنتاجه.

2- السلمون

يحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تعزز إنتاج السيروتونين .

3- المكسرات

مثل اللوز والجوز والصنوبر تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تساهم في إنتاج السيروتونين.

4- البذور

تحتوي بذور القرع والبطيخ والكتان والسمسم والشيا على أحماض أوميجا 3 وتربتوفان، وهو أمر مفيد لإنتاج السيروتونين.

5- الديك الرومي

يحتوي على تربتوفان وأحماض أمينية أخرى تعزز من إنتاج السيروتونين.

6- الخضروات الورقية

مثل السبانخ والخس تحتوي على حمض ألفا لينولينيك الذي يلعب دورًا في إنتاج السيروتونين.

7- الحليب

يحتوي على ألفا لاكتالبومين الذي يحفز إنتاج السيروتونين.

8- البيض

مصدر ممتاز للتربتوفان والأحماض الأمينية.

9- الأجبان

تحتوي على ألفا لاكتالبومين وتساهم في تحسين المزاج.

10- الفواكه

مثل الموز والخوخ والمانجو والأناناس والكيوي تحتوي على مواد تساهم في زيادة إنتاج السيروتونين.

11- الفيشار

يحتوي على كربوهيدرات معقدة تساهم في تنظيم تدفق السيروتونين.

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