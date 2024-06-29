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السبت، 29-06-2024 09:56 ص

للوقاية من السكري.. احذر الضوء في هذا الوقت من الليل

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الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن التعرض للضوء الساطع بعد حلول الظلام قد يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري، وذلك بعد تجربة فريدة، طُلب فيها من المشاركين ارتداء أجهزة تتبع الضوء ليلاً ونهاراً.

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وفي التجربة، شارك 85 ألف شخص من الأصحاء، ارتدوا جميعاً أجهزة تتبع الضوء لمدة أسبوع، وخضعوا لفحوصات بعدها.


ووفقًا لـ "هيلث داي"، كشفت النتائج أن الأكثر تعرضاً للضوء الساطع بين الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والـ 6 صباحًا، هم الأكثر عرضة لتشخيص السكري لديهم.
ولم يتداخل مع هذه النتائج مدى تعرض الشخص للضوء خلال النهار.


وقال فريق البحث من جامعة فلندرز الأسترالية، إن التعرض لضوء ساطع أثناء ساعات الليل المتأخرة يؤثر على قدرة الجسم على التمثيل الغذائي للغلوكوز.


وأضافت النتائج: "التغيرات في إفراز الأنسولين واستقلاب الغلوكوز الناجمة عن اضطراب الإيقاعات اليومية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تطور مرض السكري من النوع 2".


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