لماذا يجب عليكِ تناول الطعام بألوان قوس قزح؟

الوكيل الإخباري - ربما سمعتِ عبارة "كُلي قوس قزح" لأول مرةٍ عند طبيب الأطفال عندما كنتِ طفلة، وهو الأمر الذي مايزال نصيحة عملية رائعة لتناول الطعام بشكل جيد، بعد سنوات طفولتك.

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"أكل قوس قزح"، كما يطلق عليه، يعني ببساطة تناول مجموعة واسعة من الألوان الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات المختلفة.



والفكرة الأساسية أن نظامكِ الغذائي يجب أن يغطي جميع ألوان قوس قزح، وأن هذا التوازن سيشمل أيضًا بالتالي جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يجب أن تستهلكيها وتتناوليها بانتظام على أي حال.



ويغطي كل قسم ملون من الفواكه والخضراوات عمومًا أقسامًا مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات الصفراء مثل القرع أو الحمضيات مليئة بفيتامين (C)، و(A)، ما يساعد في الحفاظ على صحة جهازك المناعي، ويمنعك من الإصابة بالمرض.



في حين تحتوي الأطعمة الخضراء، مثل: الكالي أو الهليون أو الأفوكادو على فيتامينات: (K، وB، وE)، التي تساعد في جعل الدم والعظام أكثر صحة، كما تساعد أيضًا في التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة في الجسم.



أما الأطعمة الحمراء، فهي تحتوي على فيتامين: (A، وC، وK1)، وهي تعمل كمضاد التهاب ومضادات أكسدة.



وتساعد في تقليل تلف الجلد المرتبط بأشعة الشمس، وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



بينما تحتوي الأطعمة ذات اللون الأزرق والبنفسجي على فيتامينات: (K1، وC، وB6)، وهي أيضاً تفيد صحة القلب، وقد تقلل خطر إصابتك باضطرابات عصبية، وتحسين وظائف المخ، والتقليل كذلك من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



والشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن تناول الطعام بألوان قوس قزح يقدم إرشادات للأشخاص الذين يتناولون وجباتهم الغذائية، فمثلاً إذا كنتِ تأكلين البرتقال والليمون والتفاح والعنب فقط، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في هذا القدر من الفاكهة لاتزال غير صحية للغاية، ولا تحتوي على مكونات وعناصر غذائية أخرى في الأطعمة الأخرى.



لذا، فإن تناول الطعام بألوان قوس قزح، سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح إلى نظام غذائي صحي ومتوازن.

زهرة الخليج