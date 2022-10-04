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الثلاثاء، 04-10-2022 04:50 م

لمرضى الضغط .. تحذيرات من التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب

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الوكيل الإخباري-حذر مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي المرضى بالضغط من التوقف عن تناول الأدوية إذا كانت قراءات الضغط لديهم طبيعية.

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وأوضح المجلس أنه إذا كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء العلاج، فإن ذلك يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بعد استخدامه، مشيراً إلى أن المرض من الأمراض المُزمنة، وأن ترك علاجه قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

 



وحذر المجلس من وقف العلاج دون استشارة الطبيب، مشدداً على أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب الحالة.

 

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