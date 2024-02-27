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الثلاثاء، 27-02-2024 03:20 م

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخروب يوميا في رمضان؟

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الوكيل الإخباري - يعد عصير الخروب من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناوله يوميًا في رمضان؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن شرب عصير الخروب يوميًا في رمضان يعود على الجسم بالعديد من المنافع.


وأضاف حتة أن شرب عصير الخروب يوميًا في رمضان يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وعلاج الإمساك والإسهال.


وأوضح استشاري الصحة العامة أن عصير الخروب يلعب دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع، ويرجع السبب إلى خصائصه المدرة للبول.


وأكد أن عصير الخروب مناسب للرجيم، لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون وقدرته على كبح الشهية، ولكن يراعى عدم تحليته بالسكر الأبيض، منعًا لزيادة الوزن.


وأشار حتة إلى قدرة عصير الخروب على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه مضادات أكسدة، تساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.


وبحسب موقع "Healthline"، يمثل عصير الخروب أهمية كبيرة لصحة العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم، الذي يساعد على تقويتها وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة.


ومع ذلك، أوصى استشاري الطب الوقائي بتناول عصير الخروب في رمضان باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى الشعور بالحموضة وزيادة القيء عند الحامل.

 

الكونسلتو 

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