السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

عقل يرجح انخفاض بنزين 90 (30 فلساً) والديزل (60 فلساً) والكاز ( 40 فلساً ) الشهر المقبل

إغلاق جزئي لطريق في جرش

بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

الذهب يرتفع عالمياً

مجلس التعليم العالي يشكل لجنة دائمة للسياحة التعليمية

كرنفال العقبة السياحي التجاري ينطلق في 12 الشهر المقبل

بوساطة عراقية.. إيران ترحب بالحوار مع مصر

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

السبت، 24-12-2022 03:51 م

ما مخاطر استخدام صبغة الطعام الحمراء بشكل مستمر ؟

ألورا-الأحمر-4


الوكيل الإخباري-قالت دراسة أجريت على نموذج حيواني أن استهلاك صبغة الطعام الحمراء الشائعة "ألورا رد" بشكل منتظم يسبب التهاباً معوياً خفيفاً، والتهاب القولون المزمن.

وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي" يعتقد الباحثون أن الإضافات الغذائية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، يغير ميكروبيوم الأمعاء، ووظيفة الأمعاء.

أشرف على الدراسة الدكتور واليول خان من جامعة مكماستر الكندية، وقال في نتائج البحث: "ما وجدناه مذهل ومثير للقلق، لأن الصبغة الغذائية الاصطناعية الشائعة محفز غذائي محتمل لمرض التهاب الأمعاء".

وتوجد هذه الصبغة في الأطعمة المصنعة الشائعة، مثل الحلوى، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان، والحبوب، بما فيها فانتا فراولة، ودوريتوس رقائق التورتيلا بجبنة الناتشو، وحبوب الإفطار، وبسكويت ساندويتش نابيسكو أوريو بالشوكولا.

وأشار خان إلى عواقب صحية أخرى محتملة مثل بعض أنواع الحساسية، واضطرابات المناعة، والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يومياً لمدة شهر؟

202212241041392481N

ابتكار جلد اصطناعي يعالج الحروق الشديدة

63a432ff4c59b7127c1d396b

طبيبة روسية تكشف خطورة ظهور بثور عند الإصابة بأمراض البرد

إلتهاب-القصبة-الهوائية-عند-الأطفال-780x470

التهاب القصيبات الهوائية عدوى شائعة بين الأطفال .. اعراض تستدعي الانتباه

1406712

انواع شائعة من الخضروات تقي من سرطان القولون

EYKBKBiX0AADT4t

ما فائدة فاكهة الـ " مندلينا " ؟