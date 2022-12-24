ما مخاطر استخدام صبغة الطعام الحمراء بشكل مستمر ؟

الوكيل الإخباري-قالت دراسة أجريت على نموذج حيواني أن استهلاك صبغة الطعام الحمراء الشائعة "ألورا رد" بشكل منتظم يسبب التهاباً معوياً خفيفاً، والتهاب القولون المزمن.



وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي" يعتقد الباحثون أن الإضافات الغذائية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، يغير ميكروبيوم الأمعاء، ووظيفة الأمعاء.



أشرف على الدراسة الدكتور واليول خان من جامعة مكماستر الكندية، وقال في نتائج البحث: "ما وجدناه مذهل ومثير للقلق، لأن الصبغة الغذائية الاصطناعية الشائعة محفز غذائي محتمل لمرض التهاب الأمعاء".



وتوجد هذه الصبغة في الأطعمة المصنعة الشائعة، مثل الحلوى، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان، والحبوب، بما فيها فانتا فراولة، ودوريتوس رقائق التورتيلا بجبنة الناتشو، وحبوب الإفطار، وبسكويت ساندويتش نابيسكو أوريو بالشوكولا.



وأشار خان إلى عواقب صحية أخرى محتملة مثل بعض أنواع الحساسية، واضطرابات المناعة، والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

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