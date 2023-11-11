متى يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل؟!

الوكيل الإخباري - وفقا للدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام، لن يؤدي التناول الدوري للأطعمة الغنية بالتوابل إلى مشكلات في الجهاز الهضمي . وتنصح بتناول الخضار والفواكه الطازجة والتقليل من الملح.

اضافة اعلان

وتشير الطبيبة في حديث لـ RT من الضروري أن نفهم كيف تؤثر الأطعمة الحارة في المعدة.



وتقول: "إن مادة الكابسيسين، التي تسبب الإحساس بالحرقان والألم، ليس لها تأثير ضار في أنسجة الجهاز الهضمي. بل يرتبط بمستقبلات الألم، حيث استجابة للألم، تتوسع الأوعية الدموية، ويزداد إنتاج اللعاب والمخاط، ويزداد إفراز الدموع، والغثيان، والتقيؤ - هذه هي ردود الفعل الوقائية للجسم. وكل هذه الأعراض ليس لها عواقب بعيدة المدى على الجسم".

وتشير الطبيبة، إلى أنه لا علاقة للأطعمة الحارة بارتفاع معدل الإصابات بسرطان المعدة. وخير مثال على ذلك عدم ارتفاع معدل الإصابات بين سكان كوريا الجنوبية الذين يتناولون أطعمة حارة دائمة.



وتقول: "يبدو أن السبب الرئيسي للإصابة بسرطان المعدة هي بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري التي تعيش في المعدة. وتوجد حاليا أدلة كافية تؤكد على الدور الذي تلعبه هذه البكتيريا في تطور سرطان المعدة".



وتشير الطبيبة إلى أنه للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، يجب الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء المقلية والمدخنة، واستشارة الطبيب على الفور عند الشعور بآلام في المعدة، ومشكلات في البراز، وحرقة في المعدة، ومن الضروري علاج أمراض الجهاز الهضمي غير السرطانية.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة