دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أُجريت عام 2023 أن الكافيين في الدم قد يساعد في تقليل مستويات الدهون في الجسم، ويُسهم في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ما يسلّط الضوء على فوائد محتملة للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة.

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ووفقًا لما نشره موقع "ساينس أليرت"، استخدم فريق البحث مؤشرات جينية لتحديد العلاقة الدقيقة بين مستويات الكافيين، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وخطر الإصابة بالسكري. وأوضحت النتائج أن التركيزات العالية من الكافيين في البلازما – خاصة تلك التي تُتوقع وراثيًا – مرتبطة بانخفاض في مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون الكلية.



البحث الذي شارك فيه علماء من معهد كارولينسكا في السويد، وجامعة بريستول البريطانية، وإمبريال كوليدج لندن، أشار أيضًا إلى أن قرابة نصف تأثير الكافيين الوقائي ضد السكري يعود إلى دوره في تقليل كتلة الجسم.



كما دعا الباحثون إلى دراسة المشروبات الخالية من السعرات الحرارية والتي تحتوي على الكافيين كمقاربة مستقبلية لمساعدة الأشخاص على التحكم بوزنهم وتقليل احتمالية إصابتهم بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.