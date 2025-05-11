دراسة تكشف.. هذا ما يفعله الكافيين بالجسم

ووفقًا لما نشره موقع "ساينس أليرت"، استخدم فريق البحث مؤشرات جينية لتحديد العلاقة الدقيقة بين مستويات الكافيين، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وخطر الإصابة بالسكري. وأوضحت النتائج أن التركيزات العالية من الكافيين في البلازما – خاصة تلك التي تُتوقع وراثيًا – مرتبطة بانخفاض في مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون الكلية.
البحث الذي شارك فيه علماء من معهد كارولينسكا في السويد، وجامعة بريستول البريطانية، وإمبريال كوليدج لندن، أشار أيضًا إلى أن قرابة نصف تأثير الكافيين الوقائي ضد السكري يعود إلى دوره في تقليل كتلة الجسم.
كما دعا الباحثون إلى دراسة المشروبات الخالية من السعرات الحرارية والتي تحتوي على الكافيين كمقاربة مستقبلية لمساعدة الأشخاص على التحكم بوزنهم وتقليل احتمالية إصابتهم بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
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