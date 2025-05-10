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5 أضرار محتملة لشرب الشاي... ما هي؟

اغبغل
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-  يحمل الشاي العديد من الفوائد الصحية المحتملة مثل تعزيز صحة القلب والمساعدة في الهضم، لكنه قد يحمل أيضًا أضرارًا محتملة مثل الأرق وتصبّغ الأسنان.

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وبحسب الأبحاث، فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر والأسود يساعد في الحفاظ على صحة القلب، حيث يحتوي على الفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تُساهم في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.


كما يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي توفر دفعة طبيعية من الطاقة دون التأثيرات الجانبية التي قد تسببها القهوة.


ويساعد الشاي، خاصة الأعشاب مثل شاي النعناع والزنجبيل، على تحسين الهضم من خلال تهدئة بطانة المعدة وتعزيز تدفق العصارات الهضمية.
وتُعزز البوليفينولات الموجودة في أنواع الشاي المختلفة، خاصةً الشاي الأخضر، مناعة الجسم.


خمس أضرار محتملة لشرب الشاي:
قد يسبب الأرق: الكافيين في الشاي قد يتداخل مع أنماط النوم، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة أو في وقت متأخر من اليوم.
يؤدي إلى تصبّغ الأسنان: يحتوي الشاي على التانينات، وهي مركبات قد تسبب تصبّغ الأسنان مع مرور الوقت.
يؤثر على امتصاص الحديد: البوليفينولات الموجودة في الشاي يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من المصادر النباتية.
قد يُهيّج المعدة: الحموضة الموجودة في الشاي قد تؤدي إلى انزعاج في المعدة أو ارتجاع حمضي لدى بعض الأشخاص.
خطر التسمم بالفلورايد: في حال الإفراط في شرب الشاي، قد يؤدي تراكم الفلورايد إلى مشاكل في العظام والأسنان.

 

لبنان 24

 
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