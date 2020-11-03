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الثلاثاء، 03-11-2020 12:47 م

مخاطر الافراط في تناول اللحوم على الصحة

لحم


الوكيل الإخباري _ تعد اللحوم من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تتميز به من مذاق شهي وفوائد لا حصر لها، وعلى الرغم من فوائد اللحوم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة ، تعرف على ابرز مخاطر تناول اللحوم بشكل مفرط :

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زيادة التهابات الجسم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

اضطرابات النوم

 

صعوبة الهضم

 

تأثيرات سلبية على البشرة والشعر

 

مشاكل القلب والشرايين

 

تأثيرات سلبية على الكلى

 

زيادة الوزن

 

المصدر : الامارات نيوز 

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