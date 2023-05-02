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الثلاثاء، 02-05-2023 10:19 ص

ممارسة خاطئة عند اذابة المواد الغذائية ..احذرها !

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الوكيل الإخباري- هل تعلم أن ترك المواد الغذائية لتذوب على طاولة المطبخ ممارسة خاطئة، رُغم كونها شائعة؟

ويؤدّي ذلك إلى تكاثر البكتيريا على أجزاء الطّعام التي تصل لدرجة حرارة الغرفة، أي التي تتراوح بين 40 و140 درجة فهرنهايت (حوالي 5 إلى 60 درجة مئوية)، بحسب ما ذكره الموقع الرّسمي الإلكتروني للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ولكن هناك طرق يمكنك اتباعها لإذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة آمنة وصحيّة، وشاركت وزارة الصحة العامة القطريّة بعضًا منها بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

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الطرق الآمنة لإذابة المواد الغذائيّة المجمّدة:


إذابتها في الثلاجة مع مراعاة تغطيتها وحفظها على الرّف السفلي للثلاجة
إذابتها بواسطة الميكروويف شرط طبخ الأغذية مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإذابة

ولمنع نمو البكتيريا الضارّة، تجنّب إذابة المواد الغذائية المجمّدة بهذه الطّرق:


درجة حرارة الغرفة


الماء السّاخن


نقعها في الماء لمدّة تتجاوز ساعتين

 

سي ان ان

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