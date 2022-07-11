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الإثنين، 11-07-2022 03:08 م

من يتضرر من تناول البازلاء؟

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الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البازلاء تنشط الأمعاء، ولكنها قد تكون ضارة في بعض الحالات للمفاصل والكلى.


وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن البازلاء، مصدر مهم للبروتين، وعند تناولها في طبق مع اللحم نحصل على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية. وبالإضافة إلى ذلك البازلاء مصدر مهم لفيتامينات مجموعة B.
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وتضيف، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات معينة في الجهاز الهضمي إضافة البازلاء إلى نظامهم الغذائي.

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وتقول، "يمكن إضافة البازلاء مرة أو مرتين في الأسبوع للنظام الغذائي من أجل تحسين عمل الأمعاء. فمثلا يمكن عمل حساء من البازلاء المهروسة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي وبصورة خاصة لمن يعاني من الإمساك.

وكل ما يتطلب هو الالتزام بالمعايير - أربع- خمس ملاعق من الحساء تكفي لتنشيط الأمعاء لتعمل بصورة اعتيادية".


ولكن، يجب أيضا أن نتذكر أن البازلاء كبقية البقوليات تزيد من تكون الغازات. فإذا كان الشخص يعاني من انتفاخ البطن فعليه تجنب تناول البازلاء ولو مؤقتا.


وبالإضافة إلى ذلك البازلاء ضارة لمن يعاني من مشكلة البيلة البوراتية، لأن أملاح حمض اليوريك أو اليورات الموجودة في البازلاء يمكن أن تؤثر سلبا في حالة المفاصل والكلى.

روسيا اليوم 

 




 

 


 

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