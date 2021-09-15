نصائح بتناول أطعمة بعد التقيؤ

الوكيل الإخباري - تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى القيء، فقد ينتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي، أو بسبب الحمل، أو بسبب الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، أو بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، ومهما كانت الأسباب، فالقيء يصاحبه دائمًا الإعياء الشديد والشعور بالغثيان، ويجعل الجهاز الهضمي شديد الحساسية لفترة من الوقت، وأقل الطعام قد يؤدي إلى تهيُّج المعدة والتقيؤ مرة أخرى.

اضافة اعلان

* أطعمة يمكن تناولها بعد القيء :

1. السوائل (مشروبات للترجيع)

تعويض الجسم بالسوائل أهم خطوة بعد التقيؤ، وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف الذي يعد أكثر المضاعفات حدوثًا وخطورةً، ومن أبرز أعراض الجفاف: انخفاض عدد مرات التبول (ويصبح لون البول داكنًا أكثر)، مع جفاف الفم.

يظل تناول الماء هو الخيار الأفضل، ولكن يمكن أيضًا تناوُل بعض المشروبات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، لتعويض الجسم عما فقده، مثل:

- حساء الدجاج أو الخضروات.

- عصير الفاكهة لكن بعد تخفيفه.

- المشروبات العشبية غير المُحلَّاة (مثل الزنجبيل والنعناع).

- ماء جوز الهند.

- المشروبات الرياضية

2. الموز

يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن الأساسية التي يفقدها الجسم مع القيء، وإلى جانب ذلك فالموز سهل الهضم ولطيف على المعدة لذلك ينصح به كأحد الأطعمة التي يمكن تناولها بعد أن تستطيع المعدة تحمُّل الأطعمة الصلبة، وبعد توقف القيء تمامًا.



3. الأرز

يُنصح بتناول الأرز الأبيض لأنه من الأطعمة النشوية قليلة الألياف، ولذلك تساعد كمية صغيرة منه على الشعور بالامتلاء، ويساعد الأرز أيضًا على تغليظ قوام البراز في حالة اقتران القيء بالإصابة بالإسهال.

4. البطاطس المسلوقة

تعد البطاطس من الأطعمة النشوية قليلة الألياف مثل الأرز، كما أنها غنية بالمعادن والألياف، وتُحسِّن من صحة وحركة الجهاز الهضمي.

5. الخبز المحمَّص

يندرج الخبز تحت الأطعمة النشوية قليلة الألياف، كما أنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة، وينصح بتناول الخبز المحمص، إذ تختلف العناصر الغذائية الموجودة في الخبز بعد تحميصه، وينصح أيضًا بتناوُل الخبز الأبيض بعد القيء، فالخبز البني الغني بالألياف أفضل في الأحوال العادية، لكنه أصعب في الهضم وقد يسبب المغص والغثيان، ويمكن أيضًا تناول المقرمشات المخبوزة المملحة.

6. صُوص التفاح

لا ينصح بتناوُل الخضروات أو الفاكهة الطازجة بعد التقيؤ مباشرةً، ولا يُستثنى من ذلك التفاح. على الرغم من ذلك يُنصح بتناول صوص التفاح (ويتكون من تفاح مسلوق ومفروم مع إمكانية إضافة القليل من العسل أو السكر أو عصير الليمون)، وذلك لسهولة هضمه، ولاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، وعلى الألياف القابلة للذوبان في الماء مثل البكتين، والتي تساعد على الحد من تهيج المعدة.

المصدر - صحتك