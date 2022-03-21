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الإثنين، 21-03-2022 02:45 م

نصائح لتعزيز صحة جسمك وعقلك

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الوكيل الإخباري - مع نهاية فصل الشتاء واقتراب دخول فصل الربيع، يرغب الكثيرون بتغيير نمط تغذيتهم ونشاطهم للحفاظ على صحتهم بعد أشهر البرد القارس.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتعزيز صحتك الجسدية والعقلية هذا الربيع، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

تغيير النظام الغذائي
مع حلول الربيع تنضج العديد من الخضروات والأعشاب، مثل الهليون (وهو مضاد للالتهابات) والفاصوليا العريضة (غنية بالفولات) والبازلاء (مصدر غني لفيتامين سي)، ويمكن أن يكون وقتًا رائعًا من العام لتعزيز ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا الجيدة في أمعائك التي تساعد في رعاية الهضم وجهاز المناعة).

ويمكن أن تساعدك العناية بأمعائك على درء نزلات البرد الربيعية أيضًا، حيث يعيش حوالي 70% من جهازك المناعي فيها. ويُعتقد أيضًا أن أمعائك وصحتك العقلية مرتبطان ارتباطًا جوهريًا ويساعدان في دعم بعضهما البعض.

النوم بشكل أفضل
عندما يحل الربيع، يمكنك أن تجد نفسك تستيقظ مبكرًا بسبب شروق الشمس في وقت مبكر من اليوم، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة رغبتك في الذهاب إلى الفراش مبكرًا، ولكن من المهم حقًا عدم الذهاب إلى الفراش حتى تشعر بالتعب بشكل صحيح.

وتختلف دورة نوم كل شخص عن الآخر، ولكن تشير الأبحاث إلى أن النوم بين الساعة 10 مساءً و11 مساءً هو الأفضل للصحة.

اتبع أعمق رغباتك
يمكننا جميعًا أن نشعر بالرضا عن النفس في بعض الأحيان، حتى في السرير، لذا اعتبر هذا الموسم الجديد فرصة لإزالة أي علاقة سلبية من حياتك، اكتب ما تريده - في الحياة وفي الحب - وخصص وقتًا للاستماع إلى أحلام شريكك حتى تتمكن من العمل عليها.

أعطي الأولوية لنفسك
هل تشعر بالثقل بسبب قسوة الحياة، حاول أن تراجع جدولك اليومي، وتعرف على الوقت الذي تمنحه للآخرين والوقت المخصص لك. سيسلط هذا الضوء على ما إذا كان تحديد أولويات احتياجاتك الخاصة أمرًا تحتاج إلى العمل عليه.

تنظيف وترتيب المنزل
وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن النساء اللواتي يعشن في منازل مزدحمة أكثر عرضة للاكتئاب والتعب ولديهن مستويات أعلى من هرمون الإجهاد الكورتيزول، ويمكن أن يكون التنظيف أمرًا شافيًا في الواقع، ويجعلك تشعر بأنك أقل توترًا وقلقًا.

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