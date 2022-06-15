نصائح هامة للمتبرعين بالدم في الصيف

الوكيل الإخباري - شدد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على اتباع بعض النصائح المهمة قبل التبرع بالدم في فصل الصيف.





وأوضح المركز الألماني أنه قبل التبرع بالدم خلال فصل الصيف يجب شرب السوائل على نحو كاف، مشيراً إلى أن من المثالي شرب 3 لترات من السوائل.



وقبل التبرع ببضع ساعات يجب أيضاً تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات مثل الأرز أو المعكرونة.





كما يجب التخلي عن الرياضة والأنشطة البدنية المرهقة، ومراعاة تعويض السوائل المفقودة بعد التبرع بالدم.

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