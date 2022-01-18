الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 04:06 م

هذا ما يحدث لجسمك عند النوم دون غطاء!

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الوكيل الإخباري - بالتأكيد، لا يستطيع معظمنا تخيل النوم دون غطاء، يجعلنا نشعر بالدفء والراحة والحماية والأمان، كما أنه جزء مهم من روتين النوم، لكن قد تتفاجئين بأن النوم دون غطاء قد يكون له العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أن يساعدكِ على النوم بشكل أسرع.

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في ما يلي مجموعة من الفوائد للنوم دون غطاء، وهي:

تعزيز التمثيل الغذائي
يجعلكِ الغطاء تشعرين بالراحة والدفء، إلا أن النوم دونه يمكن أن يساعدكِ على التخلص من الوزن، حيث إن النوم في البرودة يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويزيد كمية دهون البنية الجيدة في الجسم، ما يسمح بحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، ويساعد في التخلص من السكر الزائد بالدم.

 

النوم بشكل أسرع
تؤثر درجات البرودة في النوم، وتجعله أسهل، وتبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض قبل النوم بحوالي 60 إلى 90 دقيقة، وإذا كان مكان النوم شديد الحرارة خلال هذا الوقت، فسوف يهدر الجسم المزيد من الطاقة، في محاولة تنظيم درجة الحرارة، ما يجعلك مستيقظة لفترة أطول.

 

أفضل للبشرة
يمكن للأغطية الثقيلة أن تحبس درجة الحرارة في الجسم، ما يؤدي إلى البثور، كما أن الأغطية السميكة والثقيلة المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية لا تسمح بتنظيم درجة حرارة الجسم، وقد تسبب التعرق، ويؤدي العرق والحرارة والاحتكاك إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.


تحسين نوعية النوم
تساعدنا درجات البرودة في الليل على النوم بشكل أفضل، وإذا أصبح الجو دافئاً، فإنه يؤدي إلى تقطع النوم، ما يجعلكِ تستيقظين متعبة حتى مع النوم لعدد ساعات كافٍ.

 

زهرة الخليج 

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