الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 01:10 ص

هل تريدين معرفة أسرع طريقة لتطويل الشعر؟ جرّبي هذا القناع

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الوكيل الإخباري - تعاني بعض السيدات من الشعر الضعيف والمتكسّر، وتسعى كلٌ منهن لإيجاد علاجات له من خلال استخدام الزيوت والكريمات والأقنعة علّها تفيدها وتمنحها شعراً كثيفاً وطويلاً، ولكن غالباً ما تكون غير مجدية.

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من المفيد معرفة أن السرّ في الاستفادة من أقنعة الشعر يكمن في المثابرة على تطبيقها بشكل دوري، لأنك لن تحصلي على نتيجة إذا استخدمتها مرة واحدة.


وللحصول على نتيجة مميزة وشعر صحي، جرّبي هذه الخلطة السحرية التي تمدّ الشعر بالفيتامينات والمعادن، مما يجعله ينمو بسرعة ويعالج أطرافه التالفة ويمنحه النعومة والقوة، وهو قناع الموز والعسل.


يتألف هذا القناع من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وهي: موزة واحدة، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب من ماء الشعير.


أما طريقة التطبيق فتبدأ بوضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي ثم ضربها جيداً.


طبّقي الخلطة على كامل شعرك وركّزي على الجذور والأطراف. ضعي منشفة على رأسك لتفادي البقع.


اتركي القناع على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين. يمكنك أيضاً وضع غطاء بلاستيكي على رأسك وتركه طوال الليل.


إغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو، وطبّقي هذا القناع على شعرك يومياً لمدة 7 أيام متتالية.

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