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الثلاثاء، 08-02-2022 02:53 م

هل تعاني من مرارة في الفم... اليك هذه المعلومات

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الوكيل الإخباري - يشعر جميع البشر ولو مرة واحدة في حياتهم بطعم حامضي أو معدني أو مر في الفم. و قد يكون هذا بسبب التدخين أو تناول أدوية معينة. ولكن قد يكون إشارة إلى أمراض خطيرة.

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يشير الدكتور بافل بوغومولوف، أخصائي أمراض الكبد، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لتحديد السبب يجب قبل كل شيء معرفة عدد مرات ظهور الطعم المر في الفم. فإذا كان نادرا ، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كان الشخص يعاني منه دائما، فهذا يتطلب استشارة الطبيب الأخصائي.

ويضيف، لأن السبب الرئيسي لطعم المرارة في الفم قد يشير إلى أمراض الكبد وقنوات الصفراء. وهناك سبب آخر شائع، هو داء الارتداد المعدي المريئي، الذي يعاني منه ثلاثة أرباع البشر. كما قد يكون بسبب تناول أدوية معينة تؤثر في الجهاز الهضمي.

 

ويقول، "الشيء المهم في الوقت الحاضر هو الحد من عدد الأدوية التي يصفها الطبيب للمريض. لأنه إذا كان عددها 5-7 أنواع، أو أكثر من عشرة، فإن احتمال ظهور طعم المرارة في الفم وارد جدا".

 

ويضيف، كما قد يكون السبب التهابات، تسبب خللا في عمل المعدة ومستقبلات التذوق. ومن بين العوامل المسببة للطعم المر في الفم، فقر الدم وأمراض الأسنان والإجهاد. وينصح الأخصائي بعدم علاج هذه المشكلة ذاتيا، بل مراجعة الطبيب وإجراء الفحص اللازم لتحديد سببها.

 

لبنان 24 

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