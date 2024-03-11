هل تناول الملتي فيتامين صباحا مفيد للجسم؟

الوكيل الإخباري - العديد من الأشخاص يتناولون أقراص الملتي فيتامين صباحا فور الاستيقاظ من النوم، اعتقادا منهم أنه يساهم في مد أجسامهم بالطاقة اللازمة، التي توفر لهم القدرة الكافية على مباشرة أعمالهم وأشغالهم، دون الشعور بالإرهاق على مدار اليوم.

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تأثير تناول الملتي فيتامين صباحًا

قال الدكتور محمد منصور، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الملتي فيتامين صباحا، يعد من الأمور الجيدة التي تفيد الجسم، موضحا أن أغلب الملتي فيتامين تذوب في الماء، معددا أربعة أنواع وهي: فيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين D، وفيتامين E.



وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن الفتيامنيات التي تذوب في الماء، مهما تناولها الإنسان لا تسبب له تسمم على الإطلاق، ولكن تسبب أعراضًا جانبية، مثل ألم البطن والمعدة.



ولفت منصور، إلى أن تناول الملتي فيتامين صباحا يمد الجسم بالحيوية المرجوة التي تحافظ عليه من حدوث أي مضاعفات سلبية على صحة الجسم، منوها أن هناك أنواع من الملتي فيتامين تعمل على تحسين المزاج، فيشعر متناوله بأنه نشيط.



فيتامين يحسن المزاج

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الأوميجا 3 يساهم في تحسين الحالة المزاجية، لافتًا إلى أن الفوائد لا تجنى من خلال تناول قرص أو قرصين، فأقل فترة للحصول على المردود الجيد للفيتامينات هو تناولها لمدة لا تقل عن 3 أشهر متصلة، لتظهر الفوائد على من يتناولها.

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