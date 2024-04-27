السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

في ظل منع إسرائيل دخول مادة الكلور .. صحة غزة تحذر من مياه الشرب غير الآمنة

صحيفة عالمية تكشف خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

ورشة عمل لبحث تحديات التسويق الزراعي وسبل مواجهتها

قصف متبادل بين حزب الله واسرائيل

أمين عمان: التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 15 آيار

السبت، 27-04-2024 01:43 م

أميركا.. العثور على "أجزاء من فيروس أنفلونزا الطيور" في عينات من الحليب

102112019image


الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه جرى اكتشاف جزيئات من فيروس أنفلونزا الطيور في نحو 20% من عينات اللبن التجارية، التي شملها فحص، وذلك في دراسة على مستوى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه في حين أن وجود آثار من الفيروس في اللبن لا يعني بالضرورة خطراً على المستهلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات، للتأكد مما إذا كان العامل المسبب للمرض موجوداً، وهل مازال مُعدياً.

اضافة اعلان


ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، تقدم نتائج الدراسة الأولية مؤشراً صارخاً على مدى سرعة انتشار الفيروس، الذي تسبب في نفوق ملايين الطيور عالمياً، بين الأبقار الأمريكية، ما يثير مخاوف متعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والقلق في الأسواق.   


وقالت إدارة الغذاء والدواء إن هناك نسبة أعلى من النتائج الإيجابية قادمة من اختبارات الألبان، في المناطق التي يوجد بها قطعان مصابة.


وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة 33 قطيعاً في ثمان ولايات، بينها تكساس وكنساس وميشيغان وأوهايو.


وطبقت وزارة الزراعة يوم الأربعاء، اختباراً إلزامياً على أبقار الألبان، التي تتحرك عبر حدود الولايات، في إطار جهود لتحديد مدى انتشار الفيروس، واحتوائه.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6520856-1870955157

صعود الدرج يطيل العمر

images

فحص يكشف التهاب مفصل الركبة قبل تشخيصه بسنوات

2022_3_14_17_14_22_110

دراسة: فيتامين 'د' يعزز المناعة ضد السرطان

6825281-1252371984

5 نصائح للتعامل مع موجات الغبار

pastequee240425091936005~

احذر الكميات الزائدة من البطيخ اذا كنت تعاني من هذا المرض

tbl_articles_article_35511_65450776501-6bfa-4cf5-a935-7c7a3b39fc10

مضاعفات خطيرة تسببها ضربات الشمس