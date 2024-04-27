السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

في ظل منع إسرائيل دخول مادة الكلور .. صحة غزة تحذر من مياه الشرب غير الآمنة

صحيفة عالمية تكشف خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

ورشة عمل لبحث تحديات التسويق الزراعي وسبل مواجهتها

قصف متبادل بين حزب الله واسرائيل

أمين عمان: التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 15 آيار

السبت، 27-04-2024 01:37 م

صعود الدرج يطيل العمر

6520856-1870955157


الوكيل الإخباري - يرتبط صعود السلالم بحياة أطول، وفق بحث تم تقديمه في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب المنعقد بين 25 و27 إبريل (نيسان) في أثينا، والذي تركز أبحاثه لعام 2024 على العوامل الوقائية.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة صوفي بادوك من جامعة إيست أنجليا البريطانية: "إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو المصعد، فاستخدم الدرج لأنه سيساعد قلبك".
وأضافت: "حتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة، ويجب أن تكون فترات قصيرة من صعود الدرج هدفا قابلاً للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي".

اضافة اعلان


وفي الدراسة، جمع الباحثون أدلة من 9 دراسات ضمت 480479 مشاركاً.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، شمل مجتمع الدراسة كلاً من المشاركين الأصحاء والذين لديهم تاريخ سابق من النوبات القلبية أو أمراض الشرايين الطرفية. وتراوحت الأعمار بين 35 و84 عاماً، وكان 53% منهم نساء.


النتائج
بالمقارنة مع عدم صعود الدرج، ارتبط صعوده بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، وانخفاض احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%.


كما تم ربط صعود الدرج بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.


ويعتقد الباحثون أنه كلما زاد عدد السلالم التي تم صعودها، زادت الفوائد.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102112019image

أميركا.. العثور على "أجزاء من فيروس أنفلونزا الطيور" في عينات من الحليب

images

فحص يكشف التهاب مفصل الركبة قبل تشخيصه بسنوات

2022_3_14_17_14_22_110

دراسة: فيتامين 'د' يعزز المناعة ضد السرطان

6825281-1252371984

5 نصائح للتعامل مع موجات الغبار

pastequee240425091936005~

احذر الكميات الزائدة من البطيخ اذا كنت تعاني من هذا المرض

tbl_articles_article_35511_65450776501-6bfa-4cf5-a935-7c7a3b39fc10

مضاعفات خطيرة تسببها ضربات الشمس

أخبار متعلقة
ثلاث-جلسات-من-النشاط-البدني-أسبوعيا-لعلاج-الاكتئاب-1656005160384

النشاط البدني الخفيف يخفض الاكتئاب

5fda15914236043ef92d391c

تعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب؟- احذر هذا المرض