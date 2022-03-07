الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 03:10 م

هل غسيل الوجه بالماء والصابون يضر البشرة؟ اليكم الجواب

Doc-P-927089-637821456032496933


الوكيل الإخباري - فور الاستيقاظ من النوم نسعي لتنظيف بشرتنا ووجهنا بالماء والصابون، وأيضا بعد الرجوع للمنزل نقوم بهذا الروتين، ولكن هل يتسبب غسيل الوجه بالصابون يوميا لحدوث مشاكل صحية؟.

اضافة اعلان

أوضحت الدكتورة مارينا شيستوفا، أخصائية التجميل الروسية، أن غسيل الوجه بالماء والصابون يوميا يتسبب في تعرض البشرة لضرر، حيث أشارت أن الصابون يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأوساخ والأتربة، والدهون المتراكمة علي البشرة، ولكن كثرة استخدامها يعرضك للخطر.

 

أكدت مارينا،  أن للجلد توازن حمضي-قاعدي pH يعادل 5.5 ،  والصابون يحتوي علي مادة  قاعدية تتراوح قيمة (pH) فيه بين 9 و11،  أي أعلى بكثير من التوازن الطبيعي للجلد، ولذا كثرة استخدامه يزيد من فرص إصابتك بالجفاف بالبشرة، وتكاثر البكتريا الضارة.

وأضافت، أنه من المعروف أن الصابون يزيل بفعالية الأوساخ والدهون من الجلد،  ولكنه في نفس الوقت يسبب جفافه وقد يتعرض لظهور الطفح الجلدي.

 

ونصحت خبيرة الجلدية، باستخدام رغوة التطهير بدلا من الصابون، فهذه الحيلة أيضا تساهم في التخلص من جميع الأضرار التي تلحق ببشرتك، وتجعل وجهك ذو نضارة قوية، ويفضل أيضا باستخدام الماء بكثرة لكي تستطيع مكافحة  للطفح الجلدي.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
المشي-حافي-القدمين

أضرار ارتداء الطفل للحذاء عند تعلم المشي

sleep-in-5-minutes

تمرين يجعلك تنام في أقل من 5 دقائق

tbl_articles_article_27225_602d1ecd3c4-cb23-415d-9493-caed6c8225a4

ماذا يعني ظهور نقاط سوداء وومضات أمام العين؟

التخلص من دهون البطن عن طريق الزبادي اليوناني والفواكة قليلة السعرات الحرارية

فوائد الزبادي اليوناني لحرق دهون البطن العنيدة

امراض تصيب النساء اكثر من الرجال-رئيسية

بمناسبة يوم المرأة العالمي .. الأمراض التي تصيب المرأة أكثر من الرجل

7181156-269236453

أوميغا3 تقلل خطر الولادة المبكرة

أخبار متعلقة
يسهم الفحص في الكشف عن الاصابة بسرطان الثدي

تغييرات جلدية قد تؤشر للإصابة بسرطان الثدي