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الثلاثاء، 03-08-2021 11:34 ص

13 علامة تحذيرية مبكرة لمرض السكري

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الوكيل الاخباري - لا يزال مرض السكري منهكا لعشرات الملايين من المصابين على كوكب الأرض، رغم العلاجات المتاحة التي تخفف من أعراضه، لذلك يتعين معرفة العلامات المبكرة للحصول على العلاج الأفضل والأكثر فعالية.

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ويتوفر لمرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني مجموعة من العلاجات المخففة المتاحة لهم بفضل الطب الحديث، تختلف من شخص إلى آخر وقد تشمل تغييرات طفيفة في النظام الغذائي أو أدوية مثل الأنسولين التي تقلل من تأثير حالتهم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وبينما يمكن لهذه العلاجات أن تساعد في بعض الأعراض، إلا أنها غالبا لا تصرف الانتباه عن الواقع القاسي للمرض الذي يغير الحياة، والذي يمكن أن يكون أقل حدة حال تشخيصه في وقت مبكر قبل أن  يتسبب في مزيد من المشاكل الصحية.


ما هي علامات التحذير من مرض السكري؟


سواء أكان النوع 1 أو 2، يمكن أن يتطور مرض السكري في أي عمر، لكنهما حالات مختلفة.


النوع الثاني هو الأكثر شيوعا ويؤثر على ما يقرب من 90% من المصابين، بينما يؤثر النوع الأول على 8% فقط.


في مرض السكري من النوع 1، يهاجم الجسم خلايا البنكرياس ويمنعها من صنع الأنسولين، بينما ينتج النوع 2 عن عدم قدرة الجسم على صنع المادة.


علامات التحذير من مرض السكري من النوع الأول


سوف تتطور علامات التحذير من مرض السكري من النوع الأول بشكل أسرع من تلك الخاصة بالحالة الشقيقة.


يقول الخبراء في المجال الصحي إن هذه العلامات يمكن أن تظهر "بشكل مفاجئ نسبيًا" بسبب العديد من الظروف، التي تشمل العوامل الوراثية والتعرض للفيروسات والتأثيرات البيئية.


تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:


-رؤية مشوشة
-زيادة العطش
-التبول المفرط
-فقدان الوزن غير المبرر
-تغيرات المزاج أو التهيج
-الجوع المفرط
-التبول اللاإرادي عند الأطفال الذين لم يفعلوا ذلك من قبل
-ضعف
-إعياء

 

علامات التحذير من مرض السكري من النوع 2


غالبا ما يكون مرض السكري من النوع 2 تدريجيا ويمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات حتى يظهر بشكل كامل.


على هذا النحو، فإن الأعراض ليست مفاجئة مثل النوع 1 وقد تشير في البداية إلى حالات أخرى.


تتطابق بعض علامات التحذير المبكر من مرض السكري من النوع 2 مع تلك الموجودة في النوع الأول، مثل كثرة التبول وزيادة العطش والجوع المفرط والتعب والرؤية المشوشة.


وتشمل الأعراض المرتبطة تقليديا بالنوع 2 وحده ما يلي:


-بطء التئام الجروح
-وخز أو ألم أو تنميل في اليدين والقدمين
-بقع داكنة من الجلد
-الحكة وعدوى الخميرة


ماذا يحدث إذا تقدم مرض السكري دون اكتشافه؟


بدون تشخيص وعلاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضا إلى:


-السكتة الدماغية
-تلف العصب
-الاعتلال العصبي
-أمراض العيون وفقدان البصر
-مشاكل القدم
-أمراض الكلى
-أمراض القلب


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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