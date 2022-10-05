الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 03:28 م

4 أطعمة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة

12043190554019.jpg


الوكيل الإخباري-قالت رئيس مؤسسة التغذية الإسبانية وأستاذ التغذية في جامعة سان بابلو غريغوريو فاريلا موريراس، إنه يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، وتشتمل على 3 مجموعات غذائية أساسية، بما في ذلك الألبان والحبوب والفواكه، ومجموعة رابعة تشمل زيت الزيتون البكر الممتاز والبيض والقهوة والعسل.

اضافة اعلان

 

وفي السياق نفسه هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، والتي قد تكون السبب وراء الانزعاج الذي قد نشعر به بعد تناولها

- المشروبات الغازية أو الصودا

- المعجنات

- الخبز الأبيض

-الشاي والمنبهات التي تحتوي على كافيين

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
171555

الغذاء والدواء السعودية تنصح بعدم استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638

4 طرق لعلاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

201130043207226_العسل-مع-الماء-على-الريق

هل يفرز العسل السموم عند خلطة بمشروب ساخن؟

FeGPFV8XgAYlpBf

دراسة : الحاجة إلى مكملات الكالسيوم تبدأ قبل سن الـ 35 عاماً

181207123515333_صعوبة-الحمل-بعد-الاجهاض

الإجهاد يمنع الحمل

tbl_articles_article_30472_333999f97b8-0588-4338-9d38-c5d58ca811f9

ما أسباب صرير الأسنان لدى الأطفال ؟ .. وعلاجه

أخبار متعلقة
b23a5a35c203fe5284773b3e8a442a43

6 أسباب تدفعك نحو ترك المشروبات الغازية