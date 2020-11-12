4 مأكولات تعمل على ترطيب الجسم مثل الماء

الوكيل الاخباري - يعتبر الماء من المكونات الأساسية للجسم وهو ضروري لعمل جميع أعضائه ولحسن سير وظائفه الطبيعية، ولهذا يوصي الخبراء دائماً بضرورة شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، أما ما لا يعلمه الكثيرون فهو أنه يمكن الحصول على الماء أيضاً من خلال تناول بعض أنواع الأطعمة، منها:

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- الخس:

يحتوي في تركيبته على نسبة 95% من الماء كما أنه مصدر للفيتامينات A وB وK وللحديد، ويمكن الاعتماد عليه من أجل حماية صحة القلب والتخلص من اضطرابات النوم.



- البروكولي:

يشكل الماء أكثر من 89% منه وهو يحتوي على الفيتامينات B وC وE. كما أنه يعتبر صنفاً مفيداً للأشخاص الذين يواجهون خطر المعاناة من فقر الدم.



- الشمام:

يحتوي الشمام على 90% من الماء وهو يمد الجسم بالفيتامين C. ويمكن تناوله أن يساعد على خفض معدل ضغط الدم.



- الأناناس:

يعتبر الاناناس غنياً بالماء لأنه يشكل 86% من مكوناته، وهو يحتوي على عناصر مفيدة جداً للجسم مثل البوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكالسيوم والمغنيزيزم وحمض الفوليك والألياف فضلاً عن الفيتامينات B1 وB6 وC.

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