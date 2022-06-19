5 بدائل صحية للقهوة تجعلك مفعما بالحيوية

الوكيل الإخباري - يفضل معظم الناس بدء صباحهم كل يوم باحتساء مشروب القهوة باعتبارها تمنحهم التركيز، وعلى النقيض يحجم البعض منهم عن تناولها لعدة أسباب منها احتوائها على 95 ملغم من الكافيين لكل حصة، ويرى البعض أيضاً أن القهوة تتسبب في إحداث اضطرابات هضمية وصداع، والعديد ببساطة لا يهتمون بالطعم المر أو يشعرون بالملل من فنجان القهوة الصباحي المعتاد، ولكل من يريد أن يستبدل القهوة بمشروب لطيف ودافئ، ولا يحتوي على الكافيين نقترح عليك خمسة بدائل:

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قهوة شيكوري (الهندباء البرية):

تصنع من جذور الهندباء البرية، ويتم تحميصها وطحنها مثل حبوب البن، ويتم تخميرها في مشروب ساخن لذيذ، طعمه مشابه جداً للقهوة لكنه خالٍ من الكافيين.

ويعتقد أيضاً أنها أغنى مصدر نباتي للإنيولين، هذه الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الهضم، وتدعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة، وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجذور يمكن أن تحفز الحويصلة المرارية لإنتاج المزيد من العصارة الصفراوية، التي قد تكون مفيدة لهضم الدهون.



شاي ماتشا Matcha Tea:

ماتشا هو نوع من الشاي الأخضر الذي يعد عن طريق التبخير والتجفيف وطحن أوراق نبات كاميليا سينينسيس إلى مسحوق ناعم.

وعلى النقيض من الشاي الأخضر، فإنك في حالة شاي ماتشا تستهلك الورقة بأكملها، ما يعني أنك ستحصل على مصدر أكثر تركيزاً من مضادات الأكسدة، وبالذات إيبيغالوكاتشين غالات ، وتنسب العديد من فوائد ماتشا إلى هذه المادة، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الشاي الأخضر قد يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم، ويخفض الوزن ودهون الجسم، فضلاً عن خفض خطر الإصابة بالسكري.

الحليب الذهبي:

يعد الحليب الذهبي بديلاً غنياً للقهوة، ويحتوي هذا المشروب الدافئ على التوابل المنشطة مثل الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الأسود، وتشمل الإضافات الشائعة الأخرى الهيل والفانيليا والعسل، إضافة إلى إعطاء الشراب لوناً ذهبياً جميلاً.

وقد يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات قوية بسبب الكركمين الكيميائي القوي. والأكثر من ذلك، أن الفلفل الأسود يزيد قدرة الجسم على امتصاص الكركمين، وكذلك الدهون، لذلك قد ترغب في استخدام الحليب الكامل الدسم مع هذا الشراب.



ماء الليمون:

لا يجب أن يكون تبديل مشروبك في الصباح أمراً معقداً، وتعتبر مياه الليمون طريقة رائعة لبدء يومك، لأنها خالية من السعرات الحرارية والكافيين، وتوفر جرعة وافرة من فيتامين (سي)، والذي يعتبر مضاداً للأكسدة، ويلعب دوراً في جهاز المناعة، ويحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

ميت يربا Mate Yerba

هو شاي من أعشاب تحتوي على الكافيين بشكل طبيعي، وتنتج من الأوراق المجففة لشجرة هولي في أميركا الجنوبية، وإذا كنت تبحثين عن بديل للقهوة، لكن لا تريدين أن تتنازلي عن الكافيين في الصباح، فإن "ميت يربا" هو خيار جيد، وكوب واحد منه يحتوي على ما يقرب من 78 ملغ من الكافيين، وهو مشابه لمحتوى الكافيين في كوب متوسط من القهوة، كما تتم إضافته مع مركبات نباتية مفيدة تعمل كمضادات للأكسدة. وفي الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تكون أعلى في مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر، كما تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، بما في ذلك: الريبوفلافين والثايامين والفوسفور والحديد والكالسيوم وفيتامين: (C)، و(E).

زهرة الخليج

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