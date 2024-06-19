الأربعاء 19-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الدويري يكشف سر تفوق المقاومة على الاحتلال في غزة ورفح

القضاة يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام

911 يتلقى 90 ألف اتصال في أول ثلاثة أيام من العيد

عقوبات تصل إلى السجن حتى 20 عاما.. النيابة العامة توقف سمسار هجرة غير شرعية وتمنع آخر من السفر

قصف مدفعي إسرائيلي على وسط وغربي مدينة رفح

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل 90 فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 37 ألفا و396 شهيدا

قوات الاحتلال تقتحم قرية شرق مدينة نابلس

الأردنيون يترقبون عطلة رسمية الشهر القادم

الأربعاء، 19-06-2024 10:47 ص

5 خطوات للتخلص من رائحة لحم الأضحية بالمنزل

اللحم-الضاني


الوكيل الاخباري- تواجه بعض النساء صعوبة كبيرة في التغلب على رائحة المنزل الكريهة بعد طهي لحم الأضحية خلال أيام العيد الأضحى المبارك، رغم سهولة التخلص منها باتباع بعض الإرشادات.

طرق التخلص من رائحة الأضحية في المنزل

اضافة اعلان


1- تنظيف المطبخ
يجب على المرأة ألا تغادر المطبخ بعد طهي اللحوم إلا بعد تنظيف الأواني جيدًا بالماء الجاري والصابون، مع ضرورة مسح الأسطح والأرضيات بالمطهرات، للتخلص من رائحتها.

2- تهوية المنزل
يمكن للنساء التخلص من رائحة لحم الأضحية عن طريق فتح نوافذ الغرف بعد طهيها مباشرة، للسماح للهواء بالدخول إلى جميع أنحاء المنزل.

3- غسل الملابس
تحتفظ الملابس التي كان ترتديها المرأة أثناء الطبخ برائحة اللحوم، لذلك من الضروري أن تقوم المرأة بخلعها وغسلها مباشرة، وارتداء قطع نظيفة بعد الاستحمام.

4- إشعال الشموع المعطرة
تستطيع النساء التخلص من رائحة لحم الأضحية في المنزل باستخدام الشموع المعطرة، ولكن لا بد من إشعالها لفترة قصيرة، منعًا للتعرض للاختناق.

5- غلي الأعشاب العطرية
إذا لم تكن الشموع المعطرة متوفرة في المنزل، بإمكان المرأة الاعتماد على الأعشاب العطرية، مثل الريحان أو النعناع أو إكليل الجبل، للتخلص من رائحة لحم الأضحية، عن طريق وضعها في إناء مملوء بالماء وتركه على النار لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

 

الكونسلتو

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15d19001-5328-423f-9be0-ebcbadd1af66

4 أضرار صحية خطيرة لكرشة الخروف.. تعرف عليها

٩

نصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الاضحى

image

احذره .. خطأ شائع يتسبب بفساد لحم الأضحية !

2019_5_24_13_16_24_298

كيف تتسبب ضربة الشمس بالوفاة؟

١

نصائح للوقاية .. الطقس الحار يهدد هذا المرض

٨

أخطاء فادحة .. خبير يوضح أفضل طريقة لتخزين لحوم العيد

أخبار متعلقة
٩

نصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الاضحى

image

احذره .. خطأ شائع يتسبب بفساد لحم الأضحية !

٨

أخطاء فادحة .. خبير يوضح أفضل طريقة لتخزين لحوم العيد

2024_6_9_19_14_34_918

عيد الأضحى .. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة