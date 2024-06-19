5 خطوات للتخلص من رائحة لحم الأضحية بالمنزل

الوكيل الاخباري- تواجه بعض النساء صعوبة كبيرة في التغلب على رائحة المنزل الكريهة بعد طهي لحم الأضحية خلال أيام العيد الأضحى المبارك، رغم سهولة التخلص منها باتباع بعض الإرشادات.



طرق التخلص من رائحة الأضحية في المنزل

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1- تنظيف المطبخ

يجب على المرأة ألا تغادر المطبخ بعد طهي اللحوم إلا بعد تنظيف الأواني جيدًا بالماء الجاري والصابون، مع ضرورة مسح الأسطح والأرضيات بالمطهرات، للتخلص من رائحتها.



2- تهوية المنزل

يمكن للنساء التخلص من رائحة لحم الأضحية عن طريق فتح نوافذ الغرف بعد طهيها مباشرة، للسماح للهواء بالدخول إلى جميع أنحاء المنزل.



3- غسل الملابس

تحتفظ الملابس التي كان ترتديها المرأة أثناء الطبخ برائحة اللحوم، لذلك من الضروري أن تقوم المرأة بخلعها وغسلها مباشرة، وارتداء قطع نظيفة بعد الاستحمام.



4- إشعال الشموع المعطرة

تستطيع النساء التخلص من رائحة لحم الأضحية في المنزل باستخدام الشموع المعطرة، ولكن لا بد من إشعالها لفترة قصيرة، منعًا للتعرض للاختناق.



5- غلي الأعشاب العطرية

إذا لم تكن الشموع المعطرة متوفرة في المنزل، بإمكان المرأة الاعتماد على الأعشاب العطرية، مثل الريحان أو النعناع أو إكليل الجبل، للتخلص من رائحة لحم الأضحية، عن طريق وضعها في إناء مملوء بالماء وتركه على النار لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

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