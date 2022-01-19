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الأربعاء، 19-01-2022 01:50 م

5 فوائد لملح إبسوم.. تعرفي إليها

19-01-22-7043856


الوكيل الإخباري - ملح "إبسوم" منتج صحي عمره قرون، وهو دواء تكاملي، يستخدم في علاج العديد من الحالات. وفي تفاصيل التعرف عليه، هو عبارة عن ملح معدني موجود بشكل طبيعي، وهو مركب من كبريتات المغنيسيوم، ويختلف تماماً عن ملح الطعام الشائع المستخدم لأغراض الطهي، كما أنه مرير في الذوق.

في السطور التالية، دعونا نتعرف إلى فوائد استخدام ملح "إبسوم"، هذا المكون المعجزة:

يخفف الآلام
ملح "إبسوم" علاج معروف بقدرته على تخفيف الألم، وتقليل التورم، ومن المرجح أن يعاني الأشخاص الذين لديهم كميات غير كافية من المغنيسيوم بأجسامهم تقلصات العضلات والألم والالتهابات.

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يخفف التوتر
يُوصف الإجهاد بأنه شعور بالتوتر العاطفي والجسدي، وهو إحدى أبرز مشاكل عالم اليوم، في ظل مشاكل الحياة اليومية، إذ يمكن أن تؤثر ضغوط العمل وقضايا الحياة الشخصية وفزع المرض في صحتك العقلية.

 

كيفية استخدام ملح إبسوم كمزيل للتوتر
في وعاء، خذي كوبين من ملح "إبسوم"، وأضيفي إليهما بضع قطرات من الزيت العطري، وأضيفي الآن نصف ملعقة صغيرة من الغلسرين وملونات الطعام إليها، ثم اجمعي كل هذه المكونات جيداً، وضعيها في حاوية محكمة الإغلاق، ويمكنك استخدام هذا المزيج كبلورات حمام للاستحمام لتخفيف التوتر.

 

يعالج الإمساك
الإمساك يجعل حركة الأمعاء مؤلمة، وعادة تتم ملاحظتها عند كبار السن.
ويمكن أن تحدث هذه الحالة أيضاً بسبب اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، ونمط حياة خامل والجفاف واستهلاك منتجات الألبان بشكل مفرط والتوتر، وبخصائصه الشبيهة بالملينات، ويعتبر ملح إبسوم مكوناً يساعد في تحسين حركة الأمعاء، ويخفف الإمساك، كما أنه يساعد على التخلص من السموم في الجسم.

 

زهرة الخليج

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