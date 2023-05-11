الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردنية تنظم اليوم العلمي الثالث لكلية الطب

البلقاء التطبيقية تدعو طلبة الشامل للحصول على أرقام الجلوس

وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

استشهاد قائد عسكري بسرايا القدس في غزة

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

نقل 15 مريضا في مستشفى الملك المؤسس جراء حريق

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

ما هو سقف الدين العام الأمريكي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟

كشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث العدسية

الخميس، 11-05-2023 04:53 م

5 فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر.. يحميك من هذه الأمراض

2023_5_10_15_11_34_402


الوكيل الإخباري- يفضل الكثيرين تناول البطيخ في فصل الصيف، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء عصير أو طازج.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد البطيخ الأصفر، وفقًا لما ذكره موقع "Stylecraze".

فوائد البطيخ الأصفر

اضافة اعلان


1- تقليل مخاطر أمراض القلب
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول البطيخ الأصفر يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويزيد من الكوليسترول الجيد، لاحتوائه على فيتامينات A و C التي تقلل الالتهابات وتقوي جهاز المناعة.


2- تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة
تشير الدراسات، إلى أن تناول البطيخ الأصفر قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر، وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الليكوبين والسيترولين ومركبات البوليفينول.

3- السيطرة على وزن الجسم
يساهم البطيخ الأصفر في تقليل وزن الجسم بشكل كبير لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والألياف التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع والحد من الشعور بالجوع، مما يساهم في فقدان الوزن خاصًة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.


4- تحسين صحة الهضم
يحتوي البطيخ الأصفر على كمية كبيرة من البروبيوتيك الضروري لصحة الأمعاء إلى جانب الألياف والماء مما يساعد على تخفيف آلام المعدة والقرحة والإمساك وترطيب الجسم بشكل كبير، وبالتالي يفضل تناوله بكميات مناسبة لتقليل فرص الإصابة بالجفاف وتحسين الهضم.

5- تقوية الأعصاب
يتميز البطيخ الأصفر باحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم وغيرها من المعادن التي تساعد على تقوية الأعصاب والعضلات وذلك لأنه يساعد على توازن السوائل بالجسم، وبالتالي ينصح بتناوله بالتبادل مع البطيخ الأحمر لتعزيز الفوائد التي يتم الحصول عليها.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
baby-images-19

دراسة : ميكروبات حليب الأم تشكل صحة أمعاء الرضيع

2018_12_16_13_13_27_109

كيف تخلص جسمك من السكريات بعد تناول الحلويات؟

2023510193531495CL

فوائد مكملات أوميغا 3 قبل الحمل

2022_2_20_17_31_1_983

علامات تكشف إصابتك بالتهاب المفاصل بالقدم

474399c9-73de-4940-8b46-7e0117a3f020

جوني ديب يُخرج فيلمه المقبل.. ويختار طاقم العمل

2020_5_20_21_15_41_188

لن تصدق : الصابون قد يجذب البعوض !

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25634_671bf7e2ed8-2a14-41fb-b973-1926e0779351

فاكهة صيفية تساعدك على النوم المريح

IMG_20230511_023209_979

الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف؟

2023_5_10_16_45_11_392

طبيبة تحذر من ابتلاع بذور البطيخ لهذا السبب !

1bc5d18f-09cb-414e-adfb-bcfcd526ae79

في ظل ارتفاع درجات الحرارة .. فائدة غير متوقعة للبطيخ

176-143306-pre-cut-watermelon-threaten-health-5

خبيرة تحذر من تناول البطيخ في هذا الوقت !

176-221805-straw-hats-summer-fashion-3

أضرار ارتداء قبعة الرأس يوميًا في فصل الصيف