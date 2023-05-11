5 فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر.. يحميك من هذه الأمراض

الوكيل الإخباري- يفضل الكثيرين تناول البطيخ في فصل الصيف، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء عصير أو طازج.



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد البطيخ الأصفر، وفقًا لما ذكره موقع "Stylecraze".



فوائد البطيخ الأصفر

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1- تقليل مخاطر أمراض القلب

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول البطيخ الأصفر يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويزيد من الكوليسترول الجيد، لاحتوائه على فيتامينات A و C التي تقلل الالتهابات وتقوي جهاز المناعة.





2- تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة

تشير الدراسات، إلى أن تناول البطيخ الأصفر قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر، وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الليكوبين والسيترولين ومركبات البوليفينول.



3- السيطرة على وزن الجسم

يساهم البطيخ الأصفر في تقليل وزن الجسم بشكل كبير لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والألياف التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع والحد من الشعور بالجوع، مما يساهم في فقدان الوزن خاصًة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.





4- تحسين صحة الهضم

يحتوي البطيخ الأصفر على كمية كبيرة من البروبيوتيك الضروري لصحة الأمعاء إلى جانب الألياف والماء مما يساعد على تخفيف آلام المعدة والقرحة والإمساك وترطيب الجسم بشكل كبير، وبالتالي يفضل تناوله بكميات مناسبة لتقليل فرص الإصابة بالجفاف وتحسين الهضم.



5- تقوية الأعصاب

يتميز البطيخ الأصفر باحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم وغيرها من المعادن التي تساعد على تقوية الأعصاب والعضلات وذلك لأنه يساعد على توازن السوائل بالجسم، وبالتالي ينصح بتناوله بالتبادل مع البطيخ الأحمر لتعزيز الفوائد التي يتم الحصول عليها.

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