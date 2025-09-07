القهوة أم الشاي.. أي كافيين تختار في الصباح؟

الوكيل الإخباري- تُعد القهوة والشاي من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم، ويحتوي كلاهما على الكافيين، الذي يعزز النشاط والتركيز، خاصة في ساعات الصباح. لكن مستويات الكافيين تختلف بشكل واضح بينهما.

القهوة تتصدر

يحتوي كوب القهوة العادي على نحو 130 ملغ من الكافيين، ما يجعله الخيار الأقوى، مقارنةً بـ 50–60 ملغ في كوب الشاي الأسود، وكمية أقل في الشاي الأخضر والأبيض.



طريقة التحضير مهمة

كلما طالت مدة تخمير الشاي، زادت كمية الكافيين فيه. لذلك، طريقة التحضير تؤثر في قوة المشروب.



الحد اليومي الموصى به

يوصي الخبراء بألا يتجاوز استهلاك الكافيين 400 ملغ يوميًا للبالغين الأصحاء — أي ما يعادل 3-4 أكواب من القهوة، أو 7-8 أكواب من الشاي الأسود.



ماذا عن الشاي؟

رغم احتوائه على كافيين، يتميز الشاي بمركب طبيعي يُدعى "إل-ثيانين"، يُساعد على تهدئة الأعصاب ويُخفف من تأثير الكافيين المنشّط، مما يجعل تأثيره أكثر توازناً من القهوة.



أما شاي الأعشاب، مثل شاي الفواكه أو الرويبوس، فهو خالٍ تمامًا من الكافيين، ويوفّر بديلاً مريحاً لمن يبحثون عن مشروب دون تنبيه.