بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟

أما البيضة الكاملة فتحتوي على نحو 38 سعرة حرارية و5 غرامات من الدهون الصحية، وبروتين كامل، إضافة إلى 200 ملغ من الكوليسترول في الصفار. الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول بيضة كاملة يوميًا آمن للأشخاص الأصحاء ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه.
وينصح المصابون بـ ارتفاع الكوليسترول أو السكري أو قصور القلب بالحد من صفار البيض إلى صفارين أو ثلاث أسبوعيًا، مع التركيز على بياض البيض للحصول على البروتين دون الكوليسترول.
-
أخبار متعلقة
-
الكالسيوم و"فيتامين د".. ثنائي لا غنى عنه لصحة العظام والجسم
-
كيف يقلل الترطيب اليومي من خطر النقرس؟
-
نظام Portfolio الغذائي: وسيلة طبيعية لخفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب
-
علماء صينيون يبتكرون جسيمات نانوية آمنة تمنع تكوّن الجلطات الدموية
-
الأسبرين يظهر قدرة على خفض خطر "مضاعفات قاتلة" لدى مرضى السكري
-
3 عادات بعد العمل تحسّن صحتك النفسية والجسدية
-
اشتهاء الشوكولاتة قد يكون علامة على نقص معدن أساسي في جسمك
-
المشي المتواصل يحمي قلبك أكثر من المشي المتقطع