بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟

الوكيل الإخباري- بياض البيض منخفض السعرات وخالٍ تقريبًا من الدهون والكوليسترول، ويحتوي على بروتين كامل مع جميع الأحماض الأمينية، مما يجعله خيارًا صحيًا للحصول على البروتين دون زيادة الكوليسترول.

أما البيضة الكاملة فتحتوي على نحو 38 سعرة حرارية و5 غرامات من الدهون الصحية، وبروتين كامل، إضافة إلى 200 ملغ من الكوليسترول في الصفار. الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول بيضة كاملة يوميًا آمن للأشخاص الأصحاء ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه.



وينصح المصابون بـ ارتفاع الكوليسترول أو السكري أو قصور القلب بالحد من صفار البيض إلى صفارين أو ثلاث أسبوعيًا، مع التركيز على بياض البيض للحصول على البروتين دون الكوليسترول.